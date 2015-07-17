马航MH17事件一周年各国举行纪念活动

哈通社阿斯塔纳7月17日电 据BBC报道，马航MH17失事一周年之际，乌克兰、荷兰、澳大利等地举行纪念仪式。

2014年7月17日，马来西亚航空公司从阿姆斯特丹飞往吉隆坡的MH17航班在 靠近俄国边境的乌克兰东部顿涅茨克地区被击落坠毁，机上298人全部丧生。 国际舆论普遍认为，得到俄国支持的乌克兰反政府武装击落了这架客机。莫斯科对此表示否认，并谴责乌克兰政府军是幕后黑手。 惨剧发生一周年之际，MH17坠毁地点附近的乌克兰村民举行纪念仪式，大部分乘客所来自的荷兰也举行纪念活动。 由于机上有39名澳大利亚人，该国在当地时间早些时候举行了纪念仪式。 澳大利亚的纪念仪式在首都堪培拉的国会大厦举行。刻有受害者名字的匾牌在大厦的花园揭幕。 这块匾牌被放置在一位澳大利亚警察从乌克兰带回的土壤中。

参与纪念仪式的澳大利亚人向死者致敬 澳大利亚总理阿伯特在国会发表讲话时表示，为了死者，澳大利亚人应该将罪犯绳之以法。 "他们的离去留下永远不能填补的空白和仍然持续的痛苦"，他说。 阿伯特同时赞扬死难者亲友："在最糟糕的时候，你们显示了巨人的力量和天使的恩赐"。 出席纪念仪式的人们将澳大利亚国花做成的小徽章别在一个大花圈上。 纪念活动结束后，阿伯特与死难者亲友会面。

各国纪念活动 在距离MH17坠毁地最近的乌克兰村庄赫拉博韦举行纪念仪式之前，那里建起了一个新的纪念碑。 全部193名荷兰死难者的名字将在该国尼沃海恩市由他们的家人一一读出。 由于一周年纪念日当天接近穆斯林斋月尾声的假期，马来西亚7月11日在首都吉隆坡举行了活动。 每位死者的名字被念出后，现场默哀。 MH17航班残骸在乌克兰东部绵延数英里 "政治性报道" 俄罗斯总统普京周四（7月16日）驳回英国、澳大利亚、荷兰、马来西亚以及乌克兰要求成立联合国仲裁委员会以起诉MH17事件嫌疑犯的呼吁。 克里姆林宫在一份声明中表示，普京"解释了俄国在包括荷兰在内的几个国家提出的有关成立国际法庭这一不成熟且适得其反的倡议"。 莫斯科还批评媒体对MH17悲剧的"政治性报道"。 荷兰安全委员会将在今年10月发布有关这架客机失事原因的报告。 得到比利时、澳大利亚和乌克兰支持的荷兰正在主持有关此事的犯罪调查。 MH17航班失事时机上有193名荷兰人（包括一名有美国双重国籍者）、43名马来西亚人（包括15名机组人员）、27名澳大利亚 人、12名印度尼西亚人和10名英国人（包括一名有南非双重国籍者）。