马航MH370最新消息：乘客家属悬赏300万美金给举报人

哈通社阿斯塔纳6月7日电，据国际财经时报网站7日消息，搭载马来西亚航空公司MH370的航班乘客家属悬赏300万美金，作为给举报人的奖励基金。

据悉，马航MH370乘客的亲属已经推出集资运动，以便筹集到上百万美元的资金，以便用于聘请私家侦探，并奖励那些可以帮助寻找这架在3月8日失踪飞机的举报人。目前MH370已经引发了现代航空史上前所未有的国际搜索。

这一消息是在领导这次搜索工作的澳大利亚机构宣布这架飞机可能会在南印度洋发现后发出的。但是，如今3个月已经过去了，搜索仍一无所获。这一结果让很多的乘客家属非常愤怒，其中一些人认为，负责搜查的官员故意隐瞒飞机失踪的真相。

"我们正在想办法将事态纳入我们自己的手中。我相信，有人在隐瞒什么，"美国乘客、今年50岁的菲利普•伍德（Philip Wood）的女友萨拉•巴吉克（Sarah Bajc）对《今日美国（USA Today）》表示，并没有强有力的证据说明飞机在南印度洋。虽然官方在该地区连续几个星期以来展开了密集的搜索。 据《今日美国》报道，此次运动被称为"悬赏MH370：寻找真相。"下周一该活动将在众筹网站Indiegogo展开，此次最低捐款金额为5美元。此次希望能够最终筹集500万美元，其中300万奖励给对搜索飞机提供有价值信息的人，另外200万美元支付给私人调查服务。

"显然，他们已经花了1亿美元，却没有找到任何东西。但我们不是在海洋上派船只接近它，而是要用人类的智力来接近它。"巴吉克表示。

同时，负责此次搜索MH370航班的澳大利亚运输安全局（ATSB）称，基于卫星数据的进一步分析，"证实MH370就要被找到了。"CBS新闻报道称特指"第七弧线"走廊。

"当时MH370达到此弧线，被认为已经耗尽燃料，并下降。其结果是，该机是不太可能向西超过20海里（38公里）或向东超过30海里（55公里）到弧线。"ATSB在一份声明中表示。ATSB提到的具体位置位于澳大利亚西部海岸西北部1000英里。