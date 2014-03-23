MH370搜寻行动进入第三周

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，国际联合搜寻马来西亚航空公司MH370失踪客机的行动进入第三周，新的卫星图像似乎带来新的希望。

载有239名乘客和机组人员的MH370于3月9日凌晨在由吉隆坡飞往北京的途中消失，至今下落不明。

而中国在星期六（3月22日）称，在3月18日获取的卫星图像中，南印度洋海域观测到疑似失联马航客机残片的漂浮物。 该漂浮物长约22米、宽约13米。位于澳大利亚公布的疑似飞机残片漂浮物西南120公里左右。 中国已经派出两架伊尔-76运输机前往澳大利亚参加对有关海域的搜索。 另外澳大利亚海事部门透露，一架民航飞机星期六报告称在有关海域发现部分小型漂浮物，包括一个盛状货物的木制托盘，不过随后前往有关地区探查的新西兰军机报告称只看到几团海草。 澳大利亚官员指出，有关海域面积高达3.6万平方公里，并说搜索工作将会继续进行。 不过澳大利亚总理阿博特星期日表示所有这些发现都是积极发展，并说这些发展让人们再度充满了希望。 澳大利亚官员称，星期日澳大利亚方面将派出一艘补给船和八架飞机前往有关海域进行搜索。 天气预报称星期日将有冷锋来袭，预计将带来阴云和大风，这无疑将给搜索工作制造困难。 澳大利亚、中国以及专家们都警告说，虽然澳大利亚卫星和中国卫星可能发现了同样的漂浮物，但目前并没有证据证明这些漂浮物与MH370有关。