澳大利亚：搜索MH370无时间限制

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，澳大利亚总理阿博特星期一（3月31日）表示，寻找马来西亚航空公司MH370班机的行动没有时间限制，直到找到飞机为止。

马航MH370班机3月8日凌晨在由吉隆坡飞往北京的途中消失，至今下落不明。 来自中国、马来西亚、澳大利亚、美国、日本、韩国以及新西兰等国的舰艇和飞机仍在澳大利亚以西的南印度洋上寻找MH370的踪迹。 星期一有10架飞机和10艘舰艇参与搜索行动。 阿博特在珀斯海军基地与来自各国的搜寻人员见面后说，MH370失踪之谜引起世界关注，所有参与搜寻行动的人员将持续探查所有线索。 他强调，搜索行动的广度以及强度都在增强而不是减弱。 澳大利亚星期日设立了一个专门负责统筹协调各国搜索行动以及为失踪者家属提供协助的协调中心，并任命前国防军总司令休斯顿为协调中心负责人。 黑匣子 目前根据雷达以及卫星信息所设定的新的搜索区域距离澳大利亚西海岸更近，但仍有近2000公里的距离。 一艘配备了美军飞机黑匣子探测器的澳大利亚舰艇"海洋盾牌"号星期一将从珀斯港出发，预计将在3-4天后抵达目标海域进行搜索。 不过美军海下搜索专家菲利普斯在珀斯基地对记者们说，黑匣子探测器的覆盖区域有限，且MH370黑匣子信号发射只能维持45天，预计将在4月12日左右停止发射信号。 这意味着如果搜寻人员不能在那之前找到黑匣子，搜寻工作将面临更大困难。 当然困难大不等于不可能，菲利普斯曾参与寻找法航AF447失事航班黑匣子的行动，搜寻人员是在飞机失事两年后才找到黑匣子的。 美军的黑匣子探测器有效探测范围仅为方圆3.2公里，要寻找黑匣子仍需其他搜索人员发现飞机残骸后确定更为精准的搜索区域才能够进行。 而澳大利亚海军官员以及海事专家称，目前的搜索海域邻近当地俗称"垃圾区"的海域，预计将会有多种与MH370无关的漂浮物出现，给搜索工作制造困难。