马前总理：MH370可能已降在某地 搜索是浪费时间

哈新社阿斯塔纳讯，据环球新闻在线消息，马来西亚前总理马哈蒂尔18日在自己的博客上撰文指出，有人正在隐瞒有关马航MH370客机失联的一些事情，人们应当去追问波音公司和美国中央情报局，而非责怪马航和马来西亚政府。

文章说，MH370客机的通信系统和GPS设备肯定被关闭了。作为MH370客机的制造者，波音公司安装了这些通信系统和GPS设备，"波音公司当然会确保这些装置不能被轻易地关闭，因为它们对飞机的安全和运行至关重要。" 文章说，波音公司2006年研制的一个系统获得美国专利，该系统一旦启动，飞行员将失去对飞机的一切控制，该系统还能让一架商用客机降落在预先设定好的地点。 马哈蒂尔引用某网站2006年刊登的一篇文章说，如果恐怖分子企图控制飞机，那么飞机上的"不间断自动驾驶系统"可以通过机上感应器启动，但中央情报局等政府机构也可以通过卫星系统远距离启动。 马哈蒂尔说："很明显，波音公司和某些机构拥有对包括MH370客机在内的商用客机的‘不间断控制'能力。是否有这种可能，在某人直接或远程取得对飞机的控制后，MH370客机的飞行员失去了对飞机的控制。" 他认为，搜寻客机残骸、油迹或侦测黑匣子的信号都是在浪费时间和金钱，这很有可能不是燃油耗尽后的普通坠毁。MH370客机目前很可能正在某地，并且已经没有马航标识。 马哈蒂尔说："波音公司应该对这一所谓的反恐自动着陆系统进行解释。我无法想象飞行员在汹涌的大海进行软着陆，然后静静地随客机沉没。"