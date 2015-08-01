搜寻MH370：疑似残骸被运离留尼汪

哈通社阿斯塔纳8月1日电 据BBC消息，被专家认为可能是失联的马航MH370客机残骸的飞机残件，已经从被发现的法国小岛运走。

该残件被认为是飞机机翼的一部分，在当地时间周五（7月31日）晚上被运离印度洋留尼汪岛（Reunion），送往巴黎，之后将继续被转交位于图卢兹的国防部实验室作进一步分析。 一家马来西亚航空的波音777客机在2014年3月从吉隆坡飞往北京途中失联，机上共有239名乘客和机组人员。 事件发生后，由澳大利亚领衔的搜寻行动集中在了南印度洋的一片广大区域，距离留尼汪岛东部约4000公里（2500英里）。 专家指，这块被海浪冲上海滩的约两米长物件，可能是波音777客机机翼的可活动部分，被称为"襟副翼"（flaperon）。 该残件被装在一个大木箱中，由法航一架民航机运走，将在当地时间周六（8月1日）早上6点（格林威治时间凌晨4点）抵达巴黎奥利机场（Paris Orly Airport）。 留尼汪岛是属于法国的一个海外大区，位于马达加斯加岛东边。 马航已经派出一个团队抵达图卢兹；法国当局表示，对残件的分析研究预计将在周三开始。

预计法国军方实验室将对残件上的序列号进行鉴证，并进行进一步测试。在同一个海滩上发现的旅行箱残件也将会被仔细检查。

位于图卢兹的研究中心也曾经参与了对法航AF447客机的残骸分析工作，该客机在2009年从巴西飞往巴黎途中坠毁，机上228人遇难。较早前，澳大利亚交通安全局局长马丁·多兰(Martin Dolan)曾对BBC表示，他越来越相信在留尼汪岛发现的飞机残骸来自失踪的马航客机MH370。

发现这块残骸的当地市政厅园丁约翰尼·贝格（Johnny Begue）随后又发现了一只很像行李箱残骸的物品，进一步印证了这些残骸可能来自MH370的判断。

多兰负责领导在东印度洋开展的失踪客机搜索行动。他相信在印度洋进行的搜索是正确的，最终能够发现失踪客机。

马来西亚总理纳吉透露，法国当局将把被发现的这块长约两米的物品送往法国本土的图卢兹，在就近的法国航空事故调查基地进行检查和验证。

纳吉说，发现这块残骸的地点和此前马来西亚方面的调查结果一致。

"我们会及时公布在图卢兹的检查进展。我向失踪客机乘客家属承诺绝不会放弃，"他说。

BBC交通记者维斯科特（Richard Westcott）说，在留尼汪发现的残骸上可能有一个能追踪MH370信息的数据卷。

一架法国直升机已经在留尼汪岛周边水域搜寻其他残骸。