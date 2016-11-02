MH370最新报告：飞机坠海时无人控制

哈通社阿斯塔纳-据联合早报网讯消息，澳大利亚交通安全局（ATSB）2日发布有关MH370搜寻的最新报告，称在飞机坠入海中时，处于无人控制的状态。

中新网报道，该报告说，对卫星数据的最新分析显示，飞机在其最后时刻的状态符合"高速下降并且持续增速"。



报告还称，对在坦桑尼亚被冲上岸的一个外侧襟翼碎片的分析表明，飞机襟翼在飞机坠毁时可能并未展开。一般而言，在受控降落期间，飞行员会展开襟翼。



ATSB负责指挥MH370搜索的官员弗利此前曾称，如果襟翼没有展开，几乎肯定可以排除飞机坠毁时有人操作的推论，并且有效验证目前的搜寻区域的正确性。



弗利2日堪培拉告诉记者，这一发现意味着飞机没有被配置为着陆或者水上降落模式。他说："你们可以自行推论这是否意味着有人操纵飞机"，并表示他不愿做出100%的断言。



截止目前，已经有超过20件确认或者怀疑来自MH370的物品被发现。这些物品来自于非洲东部和南部海岸，马达加斯加东海岸和毛里求斯群岛，留尼旺岛和罗德里格斯岛等等。



然而，对搜寻区域进行的深海声呐搜索没有任何发现。据预计，对12万平方公里搜寻区的搜索将于明年年初完成。