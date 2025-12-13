珍稀画面：巴彦阿吾勒国家公园拍到“森林巨兽”

近年来，巴彦阿吾勒国家自然公园内驼鹿数量呈增长趋势。驼鹿常年栖息于山地森林和灌木丛中。自1985年以来，该地区已多次记录到驼鹿的活动踪迹。值得一提的是，这种动物体内没有胆囊，这一点与马相似。它们偏好在盐碱地、芦苇丛和灯芯草地带觅食，也会啃食杨树皮以及山地生长的杜松。在巴彦阿吾勒的库尔凯利、贾遥穆萨、喀拉扎尔等村庄附近的高山区域，以及扎兰托斯山口、梅尔扎硕克和阔恩尔圣人洞穴一带，均可见到驼鹿的身影。

园方介绍称，成年驼鹿肩高可达2米，体重约600公斤。其冬季毛色呈深棕色，夏季为棕色，头部和腿部颜色相对较浅。驼鹿前蹄尖锐，在自卫时可作为有力武器，足以对狼等天敌造成致命伤害。雄性驼鹿拥有巨大的掌状鹿角，角宽可达180厘米，重量达20至30公斤。鹿角通常在秋季脱落，并于次年4月至5月重新生长，而雌性驼鹿则没有鹿角。

在巴甫洛达尔州，除巴彦阿吾勒山区外，驼鹿还分布于额尔齐斯森林保护区。根据相关规定，驼鹿在哈萨克斯坦境内属于禁止狩猎的野生动物。

【编译：阿遥】