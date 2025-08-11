哈萨克斯坦节水灌溉面积已超58万公顷

为落实总统每年在15万公顷土地推广节水技术的指示，水资源与灌溉部制定了鼓励农户向现代化灌溉系统转型的措施，将农户在购买和安装节水技术以及铺设相关基础设施、钻井等方面的补偿比例由原来的50%提高至80%。同时，根据灌溉水费标准实行差异化补贴：采用节水技术的补贴比例从60%提高至85%，未采用的则根据水费标准从原先的50%–75%下调至30%–55%。

此外，取消了“购买激光平地机补贴仅限耕地面积不少于200公顷的农场”这一限制。激光平地技术可节约用水达30%，在易旱地区具有重要意义，目前已在全国水稻种植区广泛应用。

2024年，全国新增节水技术覆盖面积15.8万公顷，其中约13万公顷位于南部地区，使总覆盖面积达到47.02万公顷。今年以来，这一数字已突破58万公顷。

水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫表示，总统多次强调向节水技术转型的重要性，在气候变化背景下，这是保障国家水安全的必要措施。该部已与各州政府联合制定并批准到2030年在耕地全面推广节水系统的计划，预计到2030年底，每年可节约22亿立方米的水资源。

【编译：达娜】