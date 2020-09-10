托卡耶夫总统视察库斯塔奈州Milkh有限公司

哈通社/努尔苏丹/9月10日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10日对库斯塔奈州生产冰淇淋和发酵乳产品的Milkh有限公司进行了工作视察。

公司负责人向总统介绍了用于巴氏杀菌牛奶生产和加工的现代化设备， 该公司每天可加工130-150吨牛奶。

Milkh有限公司从库斯塔奈州1200多个私人农场购入原材料，生产120多种乳制品，其中30％出口到俄罗斯边境地区。 目前，该公司拥有710名工作人员。

托卡耶夫总统对公司增产计划进行了了解，并指出引进先进技术的重要性。

国家总统在发布的国情咨文中提到了发展农业综合体方面的一系列工作任务。视察过程中，总统呼吁企业家们积极响应国情咨文。

总统说：«我仔细斟酌了国情咨文当中的每一句话，文件是我亲自撰写的，没有任何夸张之处，都可实现。我呼吁企业领导人和工作人员积极响应国情咨文的落实。»

同时，总统指出了执行就业保障路线图的重要性。

«执行国家和政府的任务方面，就业保障路线图具有重要作用。之前未得到执行的许多任务，住房和公共服务，以及社会基础设施等方面的问题都在通过该路线图得到解决。»总统说。

最后，总统对企业领导人就其实施的慈善和社会项目表示了感谢。

企业领导人和工作人员也对总统正在进行的改革表示了支持，并表示愿意积极参与落实国情咨文中的重要任务。

根据早前报道，托卡耶夫总统10日抵达库斯塔奈州，开始对当地进行工作视察。

【编译：阿依波塔】