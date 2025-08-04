移民船倾覆亚丁湾 至少76人遇难 数十人失踪

事故发生在也门阿比扬省附近海域。联合国方面表示，船上共载有157人，仅有12人幸存，其余人员或已遇难。

联合国国际移民组织驻也门负责人阿卜杜萨托·埃索耶夫指出，目前大量失踪者的命运仍不明朗，搜救工作正在进行中。

据介绍，这些来自非洲之角的移民试图经吉布提、厄立特里亚穿越红海，抵达也门，继而前往沙特阿拉伯及海湾国家寻求工作机会。

阿比扬省安全部门在一份声明中证实，也门当局进行了大规模的搜救行动，并在大片海岸区域发现许多尸体。

卡塔尔半岛电视台援引也门卫生部门官员的话称，当局正在安排埋葬遇难者的相关事宜，同时继续搜寻工作。也门海事部门警告说，目前海况持续不稳，事发海域天气依然恶劣，可能会妨碍搜救行动。

国际移民组织提供的数据显示，2024年以来已有超过6万人选择穿越红海进入阿拉伯半岛。2023年，至少有558名移民在这条危险航线上丧生，其中462人死于船只事故。

