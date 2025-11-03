哈萨克民众黄金投资热度攀升 第三季度售出逾9千枚金条

仅在7月至9月期间，银行和兑换点就售出8,302枚金条，总重量438.4公斤，显示出公众对黄金投资的持续高涨兴趣。

数据显示，黄金销售主要集中在以下地区：阿拉木图市 — 5,874枚，占全国销量的71%；阿斯塔纳市 — 600枚，占7%；卡拉干达州 — 460枚，占6%。

目前，哈萨克斯坦民众可在人民银行（Halyk Bank）、欧亚银行（Eurasian Bank）、朱桑银行（Jusan Bank）、中央信贷银行（Bank CenterCredit） 等银行网点，以及部分非银行兑换点购买投资型金条。

自央行启动金条销售计划以来，全国共售出 246,882枚金条，累计总重量达 8.6吨。

在所有规格中，10克金条最受欢迎，销量达 63,740枚（占26%）。其次依次为：5克 — 53,978枚（22%）；100克 — 50,779枚（21%）；20克 — 44,707枚（18%）；50克 — 33,678枚（13%）。

央行指出，每枚金条均采用带有镜面、微缩文字和浮雕边缘的专用封装盒，既能防止损伤，又兼具质量认证功能。

专家认为，投资金条正成为哈萨克居民首选的稳健投资工具。由于各银行和兑换点均提供当日回购服务，投资者可在任何时间将金条兑换为现金，从而确保资产的高流动性与安全性。

