老虎“希望”若靠近居民区 巴尔喀什居民将收到短信预警

（哈萨克国际通讯社讯）被放归“伊犁—巴尔喀什”国家自然保护区的雌性阿穆尔虎“希望”一旦接近居民点，当地居民将收到专门的短信预警。保护区方面表示，目前“希望”的活动轨迹受到全天候监测，并已建立相应的分级预警和应急机制。

据“伊犁—巴尔喀什”国家自然保护区部门负责人纳里曼·哈萨别科夫（Нариман Қасабеков）介绍，保护区相关区域与居民区之间保持较远距离，最近的住宅位于约65公里之外。

“希望”在放归前已经佩戴卫星GPS追踪项圈，工作人员同时利用红外相机对其活动情况进行24小时监测。

“在将它放归自然之前，我们为它佩戴了卫星GPS追踪项圈。借助GPS和红外相机，我们能够全天候掌握老虎的活动轨迹。目前，它已经充分适应新的区域，并开始捕猎当地野生动物。这一区域没有家畜，因为附近没有居民点和农场。”哈萨别科夫说。

目前，保护区根据监测风险划分为绿色、黄色和红色区域。如果“希望”离开安全活动范围，专门工作组将及时介入并采取预防措施。

如果老虎进一步接近居民点，当地居民还将收到专门的短信预警。目前，有关部门正在向当地居民普及安全注意事项；如果发生老虎袭击家畜的情况，相关部门也已考虑建立相应的补偿机制。

哈萨克斯坦境内的图兰虎种群约在70年前消失。为恢复这一大型猫科动物在其历史栖息地的种群，哈萨克斯坦引入了与图兰虎遗传关系较为接近的阿穆尔虎。

历史学家达乌列特·阿别诺夫（Дәулет Әбенов）指出，哈萨克斯坦历史上曾长期是虎类动物的自然栖息地，当地自然环境具备老虎生存和繁衍的条件。

“历史上，哈萨克斯坦一直有老虎生活，我们的自然环境完全适合它们，因此它们能够在这里适应。过去生活在这里的是图兰虎，而现在引入的是阿穆尔虎。”他说。

此前，“希望”的野外放归曾在社交媒体上引发广泛讨论。一些民众担心前往巴尔喀什地区的安全问题，也有人对当地家畜可能受到威胁表示担忧。

保护区方面表示，目前“希望”已经开始适应野外自然环境，专家正从多个方面持续监测其活动范围、活跃程度和行为变化。

据此前报道，“希望”是哈萨克斯坦虎类重引入计划的重要个体之一。2026年5月，4只来自俄罗斯的阿穆尔虎被运抵哈萨克斯坦，其中包括两只成年虎和两只幼虎。经过兽医检查、捕猎能力和对人类反应等一系列评估后，“希望”获得野外放归条件，并佩戴GPS/GSM卫星追踪项圈进入自然环境。

随着“希望”进入野外，这也成为虎类动物从哈萨克斯坦境内消失70多年后，首次重新回到其历史栖息地的重要一步。