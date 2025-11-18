突厥斯坦州民宅火灾致12人遇难 国家元首向遇难者家属表示深切哀悼

据突厥斯坦州紧急情况部门消息，当天早晨7时许，该州紧急情况部门“101”指挥中心接到报警，称杰特塞区阿尔加巴斯村一栋两层私人住宅起火。消防部门赶到现场时，整栋房屋已完全被大火吞没。

在搜救与灭火过程中，消防人员从屋内救出3名失去意识的人员并移交急救医疗队。随后，又在屋内发现12具遗体，其中包括9名儿童。火灾过火面积达360平方米，目前已完全扑灭。

邻居反映，事发前一天房主曾举办家庭活动，屋内有较多宾客滞留。

事件发生后，哈萨克斯坦总统托卡耶夫第一时间作出指示，要求政府和突厥斯坦州州长向遇难者家属提供一切必要帮助，并对这起悲剧事件进行全面彻底调查。总统助理兼新闻秘书鲁斯兰·杰勒德拜在Telegram官方频道发布了总统的慰问信息。

目前，警方、消防、检察机关等所有应急部门仍在现场展开工作，火灾具体原因正在调查之中。

【编译：木合塔尔·木拉提】