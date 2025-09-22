哈萨克斯坦向民众支付近4960亿坚戈的残疾及丧偶抚恤金

截至2025年9月1日，领取残疾抚恤金的人数约为54.37万人，领取丧偶（失去家庭供养人）抚恤金的人数约为18.41万人。

残疾抚恤金的金额取决于残疾等级、原因以及《共和预算法》中规定的最低生活标准。丧偶抚恤金的金额则与逝者的供养人数、死亡原因及最低生活标准挂钩。

此外，参与强制社会保险的人员在面临社会风险时，可从国家社会保险基金获得补助。截至9月1日，约9.7万人领取劳动能力丧失补助，约6.59万个家庭领取丧偶补助。这些补助的金额因人而异，取决于近两年社会保险缴费的平均月收入、劳动能力丧失系数、供养人数、参保年限及收入替代率，补充共和预算的抚恤金。

自2025年1月1日起，因最低生活标准提高，残疾及丧偶抚恤金金额上调6.5%。根据政府决定，国家社会保险基金的劳动能力丧失及丧偶补助金额也同步上调6.5%。

以一般疾病残疾为例，今年一级残疾抚恤金为10.17万坚戈，二级为8.14万坚戈，三级为5.55万坚戈。截至9月1日，劳动能力丧失补助平均金额为7.15万坚戈，丧偶补助平均为7.45万坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】