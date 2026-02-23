最新民调：超78%的哈萨克斯坦公民支持新宪法草案

这项民调于2026年2月14日至18日通过电话访问方式开展，共有1200名18岁以上公民参与。调查覆盖全国17个州，以及阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特三座直辖市。

数据显示，民众对改革进程的知晓率处于较高水平。绝大多数受访者表示在不同程度上了解宪法草案内容或曾听闻相关信息，仅22.5%的受访者表示完全不了解。

新宪法草案获得社会层面的显著支持。在对草案有所了解的受访者中，支持率达78.8%。其中，31.7%表示“完全支持”，47.1%表示“基本支持”。

从具体条款来看，与个人日常生活和法律地位直接相关的规范最受关注。讨论热度较高的议题包括公民权利与自由（35.3%）、社会保障（29.5%）以及生态环境问题（18%）。此外，17.3%的受访者对教育与科学领域改革表示关注。

调查还显示，68.3%的受访者对宪法委员会的工作给予正面评价。其中，16.4%认为委员会圆满完成了既定任务，49.8%表示基本认可。

在选举参与意愿方面，选民表现出较高积极性。针对“是否参加将于2026年3月15日举行的全民公投”这一问题，71.4%的受访者给出肯定回答。其中，32.9%表示“一定会参加”，38.5%表示“很可能参加”。

关于宪法改革的讨论主要集中在人际交流层面。受访者更倾向于与家庭成员（37.6%）、朋友或熟人（34.5%）以及同事（30.1%）探讨相关议题。社交媒体互动比例为17.9%，其中59.8%的用户表示仅浏览相关内容而未参与讨论。

据了解，本次调查通过移动通信网络以哈萨克语和俄语双语进行，统计误差不超过2.8%。

从受访者人口结构看，男性占43.4%，女性占56.6%；城镇居民占64.2%，农村居民占35.8%。

【编译：阿遥】