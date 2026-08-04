民调：超过七成哈萨克斯坦选民表示参加库鲁尔泰选举投票

民调显示（“您知道库鲁尔泰选举将于2026年8月23日举行吗？”），89.4%的受访者了解即将举行的选举。其中，55.2%的受访者表示他们完全了解选举情况，另有34.2%的受访者表示他们听说过选举，但并不了解详情。

数据显示，受访者对库鲁尔泰选举的了解程度与其年龄呈显著正相关：受访者年龄越大，对选举的了解程度越高。农村居民对选举的了解程度也更高。

潜在选举活动指标也表明公民的投票意愿很高。根据调查结果（“您是否计划参加2026年8月23日举行的库鲁尔泰选举？”），72.3%的受访者表示有意参加库鲁尔泰选举。此外，11.9%的受访者表示不打算参加投票。另有15.8%的受访者尚未做出最终决定，其中0.5%的受访者表示难以回答。

潜在选民群体的主要特征之一是其稳定性。具体而言，87.6% 的受访者表示他们有意参加选举，并且也参加了 2026 年 3 月 15 日举行的关于通过新宪法的共和国全民公投（“您参与/投票参加了以下哪些选举活动？”）。这表明哈萨克斯坦已形成一个稳定的公民群体，他们定期参与国家的主要政治活动。

在有意参加选举的公民中，“公正党（Adilet）”的支持率领先。67.3%的受访者表示会投票给该党（“您会在库鲁尔泰选举中投票给哪个党？”）。该党在36-60岁年龄段的受访者和农村居民中支持率较高。值得注意的是，该党的支持者主要集中在有意参加选举的受访者中。

第二名是“乡村党（Auyl）”，得票率为6.2%。紧随其后的是“共和国党（Respublica）”（5.5%）、“光明道路（Aq Jol）”（4.8%）、“全国社会民主党（NSDP）”（4.3%）、“哈萨克斯坦人民党（PPK）”（3.9%）和“巴伊塔克绿党（Baitaq）”（1.1%）。

此外，1.6%的受访者表示打算投票反对所有政党，5.3%的受访者表示尚未决定。

分析结果显示，影响选民选择政党的主要因素（“您投票给上述政党的主要原因是什么？”，受访者可以选择多个答案选项）是对该政党各项举措的积极评价，44.4%的受访者选择了这一选项；其次是选民与特定政党建立长期联系的感受（“我是该党的支持者”——29.2%）。此外，最常见的观点是“哈萨克斯坦的未来与该党息息相关”（25.3%）和“我喜欢该党与选民互动的方式”（14.7%）。

总体而言，民调结果表明，公民对即将到来的库鲁尔泰选举热情高涨，选举动员工作已充分开展。

本次调查由公共政策研究所于2026年7月7日至27日进行，采用全国代表性样本。样本量为8000名18岁以上受访者（涵盖17个地区以及阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特三座城市）。抽样误差为±1.19%。数据收集方法为面对面访谈。

公共政策研究所依据哈萨克斯坦共和国宪法《哈萨克斯坦共和国选举法》以及哈萨克斯坦共和国中央选举委员会2026年7月4日发布的第KQ--26/14号书面通知，公布了调查数据。