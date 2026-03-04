民调：七成以上哈萨克斯坦公民计划参加全民公投

调查数据显示，81.8%的受访者知道哈萨克斯坦计划就新宪法草案举行全民公投。其中，33.7%表示对相关情况了解较为充分，48.1%听说过但不了解具体细节，另有17.1%表示此前从未听说过该公投。

从地区来看，公投知晓度较高的地区包括：江布尔州（89.7%）、东哈萨克斯坦州（87.8%）、克孜勒奥尔达州（89.1%）、西哈萨克斯坦州（88.1%）以及阿拉木图市（87.6%）。

调查还显示，年轻群体对公投信息的了解程度较高，其中44.8%的青年表示对公投情况比较熟悉。同时，受访者的受教育程度与知晓度呈正相关：86.7%拥有高等教育的受访者以及74.3%具有中等专业或职业教育背景的受访者表示听说过相关公投。

在信息来源方面，76.9%的受访者通过社交媒体（如TikTok、Telegram、Instagram、Facebook和VK等）获取宪政改革及国内政治事件的信息；33.3%通过新闻网站了解相关内容，20.5%通过电视获取信息。

关于是否计划参与公投，72.8%的受访者表示会参加，认为这是公民义务；17.9%尚未作出决定，9.3%表示不会参与。

从地区来看，潜在参与率较高的地区包括：突厥斯坦州（82.7%）、西哈萨克斯坦州（78.6%）、卡拉干达州（78.1%）、克孜勒奥尔达州（76.1%）、江布尔州（75.0%）以及北哈萨克斯坦州（75.0%）。

此外，调查显示，89.2%的受访者支持新宪法草案。其中，52.8%表示完全支持，36.4%表示较为支持；而10.8%的受访者表示不支持或尚未作出决定。

据介绍，此次民调由哈萨克斯坦社会发展研究所受文化和信息部委托，于2月12日至20日通过电话方式开展。调查样本为1200名18岁以上公民，覆盖全国17个州及阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特三座直辖市，调查对象在性别、年龄、居住地类型及地区分布方面具有代表性。

【编译：达娜】