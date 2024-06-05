难民署：从非洲前往欧洲的难民和移民需求巨大且面临极大风险

每年，成千上万的难民和移民冒着生命危险，沿着从东非和非洲之角以及西非延伸到北非大西洋海岸的路线，或是穿越地中海中部到达欧洲。除了非洲人，抵达北非的人中也有许多来自亚洲和中东的难民和移民，他们来自孟加拉国、巴基斯坦、埃及和叙利亚等国。

面临巨大风险

报告指出，这些路线上的难民和移民所面临的恐惧是无法想象的。可悲的是，其中许多人在穿越沙漠或边境地带时死亡，他们中的大多数人在途中遭受严重侵犯人权行为，包括性暴力和基于性别的暴力、绑架勒索、酷刑、身体虐待、任意拘留、人口贩运和集体驱逐。然而，他们缺乏保护服务，这种服务可以帮助提供替代踏上危险旅程的选择，或减轻难民和移民在途中的痛苦。

报告显示，在包括撒哈拉沙漠在内的难以到达地区的混合流动中心和过境点，往往不存在紧急人道主义援助、临时住所、转介机制和司法救助等保护服务。不幸的是，能够进入这些地方的当地合作伙伴往往不被捐助者考虑，或者被排除在享有资助的优先次序之外。

报告还记录了新的危机，如苏丹和萨赫勒的冲突，对专门用于提供保护服务的资源形成的负面影响。报告指出，缺乏持续的资金进一步威胁到目前有限服务的提供。

提供保护至关重要

报告表示，缺乏关键服务使难民和移民面临巨大的伤害和死亡风险，并引发危险的二次流动。一些难民和移民低估了风险，而许多人成为走私者和贩运者的囊中物。

难民署呼吁捐助者和利益攸关方支持人道主义干预措施，并呼吁所有人道主义和发展事务的行为者和捐助者共同努力，在移徙路线上的目标地点提供更多服务。这包括更好地获得安全的法律途径，改善对受害者以及沿途有可能成为受害者的人的保护服务。

难民署同时指出，还需要在国家层面和移民社群中加强社区参与和沟通机制，以传播关于旅途危险的信息，驳斥走私者和贩运者提供的虚假叙述，并帮助传递关于家庭团聚、保护和援助服务等替代性寻求安全和合法途径的信息。