世界游牧民族运动会叼羊决赛 哈萨克击败吉尔吉斯夺冠

（哈萨克国际通讯社讯）第五届世界游牧民族运动会叼羊项目决赛于9月12日在“喀扎纳特” 竞技场打响。

进入决赛的两支队伍是该项目的传统强队——哈萨克斯坦和吉尔吉斯。

比赛一开始，两队队员便进入了激烈的对攻。

哈萨克斯坦队虽然首先得分，但比分很快被吉尔吉斯队反超。

两队拉锯式的相互得分，使得比赛场上充满了战场般激烈的“火药味”。

哈萨克斯坦将4：3的领先比分一直坚持到了下半场结束前的最后一分钟。

但吉尔吉斯队凭借一次绝妙的配合进攻，在最后第30秒扳平了比分。以4：4的成绩，将哈萨克斯坦队拉入了加时赛。

经过简短的休息后，两队开启了加时赛的比赛。

最终，哈萨克斯坦队在加时赛第3分钟，突破的吉尔吉斯队的防线，“送羊入圈”拿下决胜分，以5：4的比分，夺得了本届游牧民族运动会叼羊项目的冠军。

Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

Фото: Мақсат Шағырбаев/Kazinform

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值得一提的是，与赛场上两队队员之间激烈的相互对攻不同的是，现场来自两个国家的观众之间则表现出了和睦友爱的团结气氛。

两国叼羊迷们无论哪一方得分，都会致以掌声和欢呼。

根据决赛结果，哈萨克斯坦成为了本届运动会叼羊项目的冠军，吉尔吉斯为亚军，俄罗斯为季军。

根据此前报道，本届游牧民族运动会叼羊项目共有9个国家队参赛，参赛总人数达104人。

参赛队包括：哈萨克斯坦、美国、俄罗斯、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、匈牙利、中国、蒙古和土耳其。

【编译：木合塔尔·木拉提】