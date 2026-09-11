托卡耶夫表彰世界游牧民族运动会健儿：哈代表团斩获32金位居第一

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫11日在独立宫出席第六届世界游牧民族运动会获奖运动员和教练员表彰仪式，祝贺国家代表团取得优异成绩，并表示哈萨克斯坦运动员向世界展示了国家在民族传统体育领域的实力与声誉。

托卡耶夫指出，哈萨克斯坦运动员与来自全球100多个国家的选手同场竞技，以出色表现升起国旗，国家代表团没有辜负全国人民的期待。

“与来自世界100多个国家的运动员同场竞技，让我们的蓝色国旗高高飘扬，这是国家优秀儿女应有的品质。可以说，我们的国家队完全不负全国人民的期望。作为总统，我衷心感谢大家为祖国带来的这些振奋人心的胜利。全国人民都在为你们加油、祝福。”

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托卡耶夫特别指出，哈萨克斯坦代表团最终位居团体总成绩第一，是一项提升国家荣誉的重要成就。

“比赛结束后，我们的运动员共获得74枚奖牌，其中32枚是金牌。这一辉煌胜利再次证明，哈萨克民族拥有昂扬的精神、坚定的意志，是一个真正具有胜利者精神的民族。体育的重要使命之一，就是弘扬相互尊重，增进各国人民之间的友谊。这届赛事以高水平举行，比赛结果是公正的。为此，我向吉尔吉斯斯坦总统表示感谢。”

托卡耶夫强调，世界游牧民族运动会的声誉是各方共同的荣誉。当前，世界对突厥民族和传统文化的关注不断增加，各国应共同推动这一赛事进一步发展。

“哈萨克斯坦始终愿意积极参与这一共同事业。祖先留给两个兄弟国家最宝贵的遗训，就是相互尊重和永恒友谊。我们无权忘记这一智慧。我们是伟大草原文明的合法继承者之一。英勇的先辈将辽阔土地托付给我们，也把传统和精神价值留给了我们。珍视这些宝贵遗产并将其传给年轻一代，是我们的共同责任。”

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托卡耶夫表示，哈萨克斯坦正在以目标明确、面向未来的现代国家姿态不断向前发展。无论是从事民族传统体育的青年和其他运动员，还是公务员、企业家、医生、教师、学生、学者、工人、军人以及其他社会成员，都应注重文明素养、保持理性克制，避免浮躁和喧嚣。

他表示，只有这样，哈萨克社会才能真正成为成熟的文明社会。

托卡耶夫在讲话中还谈及当前哈萨克斯坦正在推进的国家改革。

“我们作为一个团结的国家，成功实施了一系列大规模改革，制定了为全体人民、特别是年轻一代指明方向的宪法，为建设公正、强大、进步、清洁的哈萨克斯坦奠定了坚实基础。这可以说是国家历史上真正具有转折意义的事件。”

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托卡耶夫提到，近期库鲁尔泰选举已经举行，一批专业、务实、具有创新精神的人士进入库鲁尔泰，其中包括不少年轻人。副总统已经任命，新一届政府开始履职，安全会议办公厅已经组建，哈萨克斯坦人民理事会成员名单也将在近期确定。

根据宪法规定，经库鲁尔泰同意后，还将任命宪法法院法官、中央选举委员会和最高审计院成员。

“由此，国家主要机构将实现全面更新。这也是我们大规模改革非常重要的一部分。今年10月，我将根据宪法第46条向哈萨克斯坦人民发表国情咨文，明确下一阶段的发展计划。”

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谈及体育发展，托卡耶夫指出，增强国民健康、提升人力资本是国家承担的宪法责任。过去7年，哈萨克斯坦已经新建500多座体育设施，另有一批设施完成维修。

去年，根据总统指示，《体育运动法》进行了一系列修订。托卡耶夫表示，新法律将为哈萨克斯坦体育发展提供新的动力，特别是有助于推动民族传统体育项目发展。

“我们的孩子必须参加体育运动或进行身体锻炼，这是国家美好未来的保障。这一目标具有重要的全民意义。一个身体孱弱、精神缺乏力量的民族，永远不可能建设成为先进发达的国家。”

目前，哈萨克斯坦体育学校每名学生获得的资金已由23.3万坚戈提高至41.5万坚戈，增幅接近一倍。去年，全国超过22万名儿童由国家出资免费参加体育活动，相关投入达到500亿坚戈。

全国经常参加体育锻炼的人数已经超过800万，接近全国人口的一半。

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托卡耶夫同时强调，发展民族传统体育是政府和地方行政机关面临的一项重要任务。

目前，全国已有30多家专门从事相关领域工作的机构，阿斯塔纳还成立了国家体育大学。“民族和马术运动中心”也已投入运行。

哈萨克斯坦每年举行超过1000场哈萨克式摔跤、九子棋、掷羊拐骨、叼羊、赛马等民族传统体育赛事，民族体育节、“Ақ бидай”乡村运动会以及“哈萨克斯坦勇士”等赛事已形成常态化机制。

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托卡耶夫特别指出，目前民族传统体育与奥林匹克体育项目已经在法律层面获得同等地位。

他还提到了哈萨克斯坦网球运动员叶列娜·热巴金娜近期取得的历史性成绩。

“如今哈萨克斯坦体育享有很高声誉，这已经得到全世界认可。哈萨克斯坦运动员始终位居优秀选手之列。就在不久前，我们的杰出运动员叶列娜·热巴金娜成为女子网球世界第一。这确实是一项非常重大的成就。我已经向热巴金娜表示祝贺，肯定了她的勤奋与专业水平，并特别赞赏她所展现出的高度个人修养。”

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托卡耶夫认为，当前体育领域取得的成绩，是政府及相关部门持续推进工作的初步成果，但未来仍有大量任务需要完成。

今年，阿斯塔纳成功举办了将传统体育与数字技术相结合的“未来运动会”。明年，哈萨克斯坦首都还将举办7项世界锦标赛。2029年，第十届亚洲冬季运动会将在阿拉木图举行。

托卡耶夫要求高质量、高水平组织这些重要国际体育赛事，进一步提升哈萨克斯坦的国际声誉。

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讲话最后，托卡耶夫特别谈到冠军运动员对年轻一代所承担的责任。

“年轻人会以你们为榜样。这既是一份崇高荣誉，也是一份重大责任。成为胜利者、成为冠军是一回事，展现与胜利者和冠军身份相符的榜样又是另一回事。我们不仅要教育年轻一代坚韧、勇敢、有耐心，也要培养他们有礼貌、有修养、做事认真负责。这样，我们的青年才能身体健康、精神健康、头脑清醒。”

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讲话结束后，托卡耶夫举行颁奖仪式，向一批在体育领域取得突出成就，以及为第六届世界游牧民族运动会在比什凯克的组织和举办作出特殊贡献的人士颁授国家奖章。

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第六届世界游牧民族运动会于8月31日至9月6日在吉尔吉斯斯坦伊塞克湖州举行，吸引来自全球100多个国家的约3000名运动员参加。根据最终核定的比赛成绩，哈萨克斯坦代表团共获得74枚奖牌，其中包括32枚金牌，并最终位居赛事奖牌榜首位。