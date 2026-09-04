世界游牧民族运动会：哈萨克斯坦代表团三天斩获34枚奖牌

（哈萨克国际通讯社讯）正在吉尔吉斯斯坦举行的第六届世界游牧民族运动会上，哈萨克斯坦运动员在前三个比赛日共斩获34枚奖牌，其中包括16枚金牌、8枚银牌和10枚铜牌。

在马上角力（Аударыспақ）项目中，100公斤级世界冠军、两届世界游牧民族运动会冠军瑟雷姆·伊兹巴萨罗夫以明显优势战胜吉尔吉斯斯坦选手，第三次夺得该赛事冠军。90公斤级选手达伦·奥特克尔拜战胜所有对手摘得金牌，努尔詹·叶尔肯吾勒则在超重量级比赛中获得铜牌。

鹰猎比赛于9月3日进行，参赛选手分别携金雕、苍鹰和猎隼展开角逐。哈萨克斯坦驯鹰人表示，吉尔吉斯斯坦是这一项目的主要竞争对手，两国均拥有深厚的驯鹰传统。

最终，在苍鹰组比赛中，哈萨克斯坦选手谢热克博勒森·扎勒哈斯吾勒携猎鹰“热别”夺得金牌。阿尔曼·霍什卡罗夫携金雕“阿勒格尔”获得银牌，巴赫达吾列特·巴巴詹携猎隼“乌什克尔”摘银，叶尔兰·肯杰塔耶夫携猎隼“阿赫巴勒克”获得铜牌。

摔跤项目方面，哈萨克斯坦运动员在第三个比赛日参加了桑搏和吉尔吉斯式摔跤比赛。桑搏比赛中，博拉特·萨帕尔获得98公斤以上级金牌，叶尔克布兰·内格梅托夫和詹多斯·别伊先巴耶夫分别获得79公斤级和64公斤级铜牌。

吉尔吉斯式摔跤100公斤以上级决赛中，阿勒马斯·朱马哈利不敌吉尔吉斯斯坦选手，获得银牌。

腕力项目成为哈萨克斯坦代表团的重要奖牌来源。国家队在该项目共获得7枚金牌、4枚银牌和1枚铜牌。比赛按照不同体重级别以及左右手分别进行奖牌争夺。

根据赛程，9月4日，哈萨克斯坦运动员将参加21个项目的角逐，包括哈萨克规则叼羊、吉尔吉斯规则叼羊、长距离赛马、两岁马赛、走马赛、速度赛马、三岁马赛、哈萨克式摔跤、Güleş、Gushtini Milli Gambardji、Hapsagai、Ovari、曼卡拉、九宫棋（托格孜库马拉克）、马拉松、Ordo、骑射、传统射箭、拔河、大力士以及哈萨克猎犬赛等。

叼羊项目小组赛将于吉尔吉斯斯坦时间9时开始，哈萨克斯坦队将迎战匈牙利队。Kök Börü项目中，哈萨克斯坦队与匈牙利队的比赛将于17时10分举行。

第六届世界游牧民族运动会于8月31日至9月6日在吉尔吉斯斯坦伊塞克湖州举行，来自100多个国家的约3000名运动员参赛，在43个比赛项目中展开角逐。哈萨克斯坦派出由150余名运动员组成的代表团参加本届赛事。