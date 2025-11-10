克孜勒奥尔达民众致信感谢托卡耶夫总统对地区发展的关怀

克孜勒奥尔达州民众始终支持总统旨在巩固团结、维护稳定、改善民生福祉的各项倡议。他们深知，国家元首始终关注并支持有利于当地民众的事务，而政治与经济改革的成果也在该地区的发展势头中得到了充分体现。

Фото: Қызылорда облысының әкімдігі

在与当地居民会面时，总统就全球局势、水资源短缺、青年教育以及人工智能时代技术应用等问题发表了看法，引发了广泛共鸣。特别是关于在克孜勒奥尔达市建设继阿斯塔纳和阿拉木图之后第三座总统图书馆的倡议，令当地民众倍感鼓舞与欣喜。

托卡耶夫总统在讲话中指出，“克孜勒奥尔达州总体发展良好，势头强劲”。这一积极评价极大地鼓舞了团结奋进的锡尔河畔居民。

访问结束后，克孜勒奥尔达州民众致信国家元首，表达了深切的感激之情。

—我们谨代表全体克孜勒奥尔达人，向您致以诚挚的感谢和崇高的敬意。我们坚定支持您在建设公正、强大、清廉的哈萨克斯坦道路上的一切倡议！祝愿您在推动国家发展的崇高使命中取得新的成就，身体健康，精力充沛。-信中写道。

代表克孜勒奥尔达人致信表达感谢的有全国劳动英雄、退休人员代表、妇女委员会、公共理事会、知识界、公民社会及青年代表等。

【编译：阿遥】