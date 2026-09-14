哈萨克斯坦民众对国家元首的信任度升至86.7%

据该研究所介绍，民众对国家总统的信任度较去年同期上升3个百分点，达到86.7%。

社会发展研究所解释称，较高的信任度主要与正在推进的改革持续受到社会关注有关。65.8%的受访者会定期或不定期获取有关总统倡议的信息。总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提出的一系列倡议，包括去年在致哈萨克斯坦人民国情咨文中提出、目前正在实际推进的相关举措，均获得了民众的支持。

第三季度获得最多支持的三项倡议包括：转向单院制库鲁尔泰机制、将2026年宣布为“数字化与人工智能年”，以及在“国家基金——儿童”项目框架下，将资金用于改善住房条件和接受教育的构想。

与此同时，技术发展、核能、教育和科学领域的相关倡议，以及在“清洁哈萨克斯坦”倡议框架下实施的举措，也引起了较大的社会关注。

社会发展研究所表示，由此可见，较高的支持度不仅体现在对国家总体发展方向的认可，也体现在对涉及体制架构、新技术、人力资本和公民生活质量等方面具体决策的支持。总体而言，第三季度的调查结果显示，民众对国家机构的信任度保持稳定，对国内形势总体持积极态度。

此次调查于7月31日至8月16日进行，共有2400名受访者参与。调查采用全国代表性抽样框架，受访者能够代表哈萨克斯坦18岁以上成年居民在性别、年龄、居民点类型和所属地区等方面的结构。

社会发展研究所研究显示，哈萨克斯坦的信息空间呈现多渠道并行的特点。尽管社交媒体和即时通讯软件仍是民众获取信息的主要渠道，但2026年第三季度，哈萨克斯坦民众对本土电视频道的信任度明显上升。