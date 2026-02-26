哈萨克斯坦明确2026年交通基础设施建设重点方向

会议通报了2025年交通基础设施建设进展情况。铁路领域，多项大型项目取得实质性成果，多斯特克—莫因特路段及阿拉木图铁路环线已投入运营，全年累计完成铁路修缮超过1500公里，铁路货运量约达3.2亿吨。

Фото: Үкімет

公路建设方面，全国实施建设和修缮工程总里程接近1.3万公里。克孜勒奥尔达—杰兹卡兹甘（克孜勒奥尔达州境内段）、哈勒巴套—麦卡普恰盖、乌宗阿尕什—沃塔尔等重点项目顺利完工并投入使用。

民航领域，哈萨克斯坦飞行安全审计对国际民航组织标准的符合率提升至95.7%。全国机场年旅客吞吐量突破3000万人次，国际航线网络持续拓展，航空运输保障能力稳步增强。

Фото: Үкімет

会议同时明确了2026年重点发展方向。

铁路方面，计划完成“达尔巴扎—马克塔拉尔”“莫因特—克孜勒扎尔”线路建设，收官“阿勒腾阔勒—杰特艮”“贝纽—曼格斯套”路段现代化改造，持续推进“巴克特—阿亚古兹”项目，并实施火车站升级改造和客货运车辆更新工程。

公路方面，将继续实施总里程达1.1万公里的建设和改造工程。重点推进克孜勒奥尔达—杰兹卡兹甘（乌勒套州境内段）建设，“中部—西部”项目进入实质性施工阶段，同时启动卡拉干达—杰兹卡兹甘、阿克托别—克孜勒奥尔达、贝纽—塞克萨吾勒等新建项目。

海运及多式联运领域，将围绕提升综合运输能力，加快阿克套港和库雷克港基础设施升级，包括泊位扩建和航道疏浚工程，进一步增强跨境运输和过境服务能力。

Фото: Үкімет

航空枢纽建设方面，计划在阿斯塔纳国际机场和奇姆肯特国际机场新建第二条起降跑道；改造阿拉木图国际机场国内航站楼及阿克套国际机场停机坪；新建阿特劳航站楼，升级巴甫洛达尔机场，恢复阿尔卡勒克机场运营，并完成卡屯卡拉盖、斋桑及肯德尔勒度假区机场建设。

此外，预计到2026年底，国内航空公司将新增9架飞机，机队规模增至约118架。相关举措将显著提升旅客运输保障能力，为拓展国际航线和优化航班布局提供支撑。

会议最后，斯卡利亚尔就交通物流体系提质增效、重大项目节点管控及跨部门协同机制建设等工作提出具体要求，强调要确保各项任务按期高质量完成。

【编译：阿遥】