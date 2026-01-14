明确出口原产地认定机制：马吉利斯批准欧亚经济联盟相关协定

该法律旨在批准2023年12月4日于莫斯科签署的相关国际协定。协定围绕自欧亚经济联盟关税领土出口货物的原产地认定，建立统一、协调的制度框架。

哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长艾达尔·阿比尔达别科夫在会议上指出，该协定为出口货物原产地的认定、认证及确认方式提供了明确的法律依据，有助于在货物自欧亚经济联盟成员国关税领土出口时，对涉及禁令或限制措施的商品实施有效监管。

他表示，该文件将为有关部门在出口过程中监督关税和非关税调控措施的执行情况提供必要工具，适用范围涵盖包括哈萨克斯坦在内的所有成员国。

根据协定内容，出口货物的原产地认定将依据欧亚经济委员会制定的统一原则进行。与此同时，成员国将确保对单边非关税调控措施执行情况的监督和合规性审查。

官方指出，该协定的生效将进一步完善欧亚经济联盟内部的贸易监管体系，提升出口管理的透明度与可预期性，为成员国在执行贸易限制与监管政策时提供统一制度支撑。

【编译：达娜】