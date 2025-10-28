哈芬联合声明：深化伙伴关系 共推绿色创新与区域稳定

两国元首就双边议题及全球区域事件深入交换意见，强调持续对话的重要性，并重申遵守国际法和联合国宪章原则，包括尊重主权、独立和领土完整，主张通过和平、政治、外交途径解决争端。

声明中，双方承诺扩大经济、贸易和投资合作，特别支持中小企业发展，推动能源、能效、生态技术、水资源与林业管理、建筑、ICT、基础设施、运输物流、先进行业创新等领域协作。两国认可数字发展和人工智能潜力，赞赏哈萨克斯坦在中亚-欧洲跨里海国际运输走廊（TIC）中的关键作用，支持欧盟“全球门户”倡议，并肯定政府间委员会及本次商业论坛在强化经贸纽带中的作用。同时，探索阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）与芬兰金融机构在可持续融资和金融科技领域的合作。

在安全领域，双方致力于加强维和合作，包括哈萨克斯坦国防部维和中心（KAZCENT）与芬兰国际中心（FINCENT）的互动。人文合作获强调，包括可持续旅游经验共享、高等教育与科研联合项目、文化交流（如展览、音乐节、电影展），以及移民政策对话和推进哈-欧盟签证简化谈判。两国将继续在哈-欧盟扩大伙伴关系与合作协定框架下密切协作，支持中亚-欧盟对话。

声明还聚焦可持续发展，承诺推进2030议程和联合国可持续发展目标（SDGs），共同应对气候变化、水管理、污染、沙漠化、生物多样性保护及灾害风险。双方支持哈萨克斯坦2026年主办区域生态峰会，并肯定其在阿拉木图设立联合国中亚及阿富汗SDGs区域中心的倡议。两国呼吁在乌克兰尽快实现全面、公正、持久和平，并感谢芬兰支持哈萨克斯坦2025年欧安组织主席国任期。

两国总统相信，此访协议将为两国人民利益注入新活力，并承诺持续对话，进一步巩固关系。

【编译：木合塔尔·木拉提】