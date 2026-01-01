最新研究表明：新冠仍可引发重症，但升级版疫苗依然有效

过去几年间，世卫组织欧洲区域办事处与该区域东部各国家及地区卫生部门合作，通过名为“欧洲重症急性呼吸道感染疫苗有效性监测网络”的区域医院体系持续加强呼吸道感染监测。该网络成立于2021年，目前覆盖范围已扩展至巴尔干、南高加索及中亚等多个地区。

重症监测结果

此项欧洲监测网络研究覆盖了六个国家及地区。在新冠疫情被宣布结束后的第一年（2023年5月至2024年4月），因急性呼吸道感染住院的近4000名患者中，约10%确诊感染新冠病毒。数据显示，超过三分之二的住院患者年龄超过60岁，且同样超过三分之二的患者患有一种或多种慢性基础疾病——这两类人群均为世卫组织推荐每年接种升级版新冠疫苗的重点对象。然而，这些住院患者中仅有3%在过去一年内接种过新冠疫苗。

研究同时表明，新冠病毒感染仍可能导致严重临床后果：13%的新冠住院患者需转入重症监护室治疗，11%的患者最终因此死亡。

该网络的另一项研究对2022年至2024年三年间因新冠住院与因流感住院的患者进行了比较。结果显示，在整个观察期内，新冠住院患者出现需吸氧、转入重症监护室或死亡等重症结局的风险，持续高于流感住院患者。

升级版疫苗的效力

欧洲监测网络的另外两项研究进一步证实了升级版新冠疫苗的有效性。一项基于科索沃地区三年数据的研究显示，过去六个月内接种的升级版疫苗对预防新冠相关住院的有效率达72%，预防重症（包括转入重症监护室或死亡）的有效率达67%。

另一项涵盖该网络六个国家与地区数据的研究表明，过去半年内接种新冠疫苗可避免60%的住院病例。

综合全部四项研究的监测数据，住院的高风险人群中，过去一年内实际接种升级版疫苗的比例极低。此外，部分参与研究的国家已不再提供新冠疫苗接种服务。

疫苗再接种的重要性

鉴于新冠病毒病仍在全球范围内持续造成疾病与死亡，世界卫生组织反复强调对重症和死亡高风险人群开展疫苗再接种的重要性。这类重点人群主要包括老年人、患有基础疾病者、免疫功能低下人群及孕妇。世卫组织同时建议医疗卫生工作者再次接受疫苗接种。

世卫组织欧洲区域办事处将与各国卫生部门继续依托欧洲监测网络，持续加强相关监测工作，以期更精确评估新冠病毒病及其他呼吸道病毒的疾病负担，科学评价升级版新冠疫苗的实际保护效果，并对新旧呼吸道病原体感染相关的紧迫公共卫生问题作出及时回应。