阿斯塔纳明年将承办第五届世界军校学员运动会

此次决定由国际军事体育理事会（CISM）在阿布扎比举行的世界研讨会上投票通过。

哈萨克斯坦申办代表团由国防部体育委员会主席阿尔曼·阿别乌夫上校率领，并向大会提交了筹备工作方案。国际军事体育理事会领导层一致支持阿斯塔纳的候选资格，指出哈萨克斯坦具备完善的体育基础设施和国际赛事组织能力。

举办该项赛事是落实国家元首在国情咨文中提出的“发展群众体育、支持青年”指示的重要举措，将有助于推动军事体育体系建设和青年爱国主义教育。

据悉，本届赛事将汇聚来自全球各军事高等院校的优秀学员，比赛项目包括拳击、哈萨克式摔跤、田径、游泳和五人制足球。赛事将成为加强国际军事体育合作、推广军校体育文化的重要平台。

目前，哈萨克斯坦拥有隶属于国防部、国民警卫队、紧急情况部和边防局的六所军事院校，军体系统发展成熟，为承办此类赛事提供了制度保障与人员基础。

值得一提的是，此前8月，由国际军事体育理事会授权主办的首届哈萨克式摔跤世界锦标赛在阿斯塔纳成功举办。

【编译：达娜】