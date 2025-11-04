明年江布尔州将启动两座新水库建设项目

据水资源和灌溉部消息，未来还将对45处水利工程设施开展多因素综合研究。

该部计划明年启动阿克莫拉水库和哈勒古特水库的建设工程，同时对特里斯-阿希布拉克和卡拉科恩兹两座水库进行重建。与此同时，州政府正推进7个新水库的设计与预算文件编制工作。

目前，在伊斯兰开发银行的支持下，一项总长度达415公里、涵盖76条灌溉渠道的现代化改造项目正在实施中，该项目将改善约24,877公顷农田的灌溉条件。

此外，地区内的23条灌溉渠改造工程已接近完成，预计将进一步提升19,746公顷耕地的供水能力。到今年年底，还计划完成总长超过103公里的5条渠道改造项目。

水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫指出：

“水利基础设施的现代化改造是总统赋予本部的核心任务之一。为落实全国范围内的水利工程建设与改造计划，我们正积极吸引私人投资。同时，正在与领先的国际公司开展谈判，以推进水资源管理的自动化与数字化。然而，节水不仅是政府的责任，消费者自身也应贡献力量。推广节水技术、种植耐旱作物，是实现可持续用水的重要途径。”

【编译：达娜】