15:01, 30 10月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦养老金明年起增10%
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）通过的2026-2028年共和国家预算草案已提交参议院（议会上院）审议。
草案规定，2026年1月1日起，年龄及工龄养老金将上调10%。
同时，草案确立多项社会指标：最低工资85,000坚戈；国家基本养老金最低额35,596坚戈；最低养老金69,049坚戈；按月计算指数（AEK）4,325坚戈；最低生活水平50,851坚戈。
尽管下院议员建议将最低工资升至110,000坚戈，但该动议因政府未予支持而未纳入草案当中。
此外，自2026年1月1日起，军人、特殊国家及执法机构人员及国家急救服务员工的住房维护及公用事业补贴定为每月3,739坚戈（不含定期服役人员）。
退休年龄保持不变：男性63岁，女性61岁。
统一养老金储蓄基金表示，女性退休年龄将渐进调整：2028年起61.5岁、2029年62岁、2030年62.5岁、2031年63岁。
基金解释：“养老金年龄是全球热点议题。哈萨克斯坦亦受经济及人口变化影响。寿命延长与老龄化加重在职人口负担，国际经验趋向调整。”
【编译：木合塔尔·木拉提】