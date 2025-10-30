明斯克举行欧亚安全国际会议 哈萨克斯坦呼吁加强区域互信与合作

在发言中，霍尼斯帕耶夫指出，在当前地缘政治动荡加剧的背景下，加强区域团结与协调愈发重要。哈萨克斯坦致力于在保持开放合作的同时，实现区域与全球层面的平衡与可持续发展。

他强调，哈萨克斯坦正积极推动各类欧亚区域倡议的对接与融合，包括欧亚经济联盟（EAEU）、中国的“一带一路”倡议、上海合作组织（上合组织）的经济合作机制以及东盟（ASEAN）框架下的项目。他表示：

- “这符合哈萨克斯坦对区域未来发展的总体愿景——在欧亚大陆建立‘互利共赢（win-win）’的合作模式，使内部与外部参与者的利益得到有机统一。”

副外长在发言中还强调了维护对话与信任机制的重要性，并指出国际社会应通过政治与外交手段解决争端。他表示，当前正在推动的《欧亚安全概念》联合制定进程具有特殊意义，哈萨克斯坦愿为此贡献力量。他说：

- “只有在普遍共识的基础上，才能形成真正包容且可持续的欧亚安全体系，得到各方认可与遵守。”

在接受白俄罗斯媒体采访时，霍尼斯帕耶夫指出，本届会议吸引了国际社会的高度关注，显示出各方在寻求欧亚安全问题解决方案方面的共同意愿和专家层面的深入探讨。

据悉，本次会议汇聚了来自48个国家和7个国际组织的政界代表、专家与学者。会议旨在围绕当今国际格局下的欧亚安全前景展开包容性讨论，推动多边合作与政策协调。

会议期间，霍尼斯帕耶夫还会见了白俄罗斯外长马克西姆·雷任科夫，双方就哈白双边关系的当前议程及未来高层往来计划进行了讨论。

Фото: Министерство иностранных дел Республики Казахстан

【编译：达娜】