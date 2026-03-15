民族盛装走进投票站 曼格斯套州公投日掀起网络接力

公投当天，曼格斯套州民众纷纷在社交网络上发起接力，呼吁大家身穿哈萨克民族服饰履行公民义务。这一倡议在当地迅速传播，成为展现公民积极参与的一道亮丽风景线。

Фото: Маңғыстау облысы әкімдігі

此次“接力挑战”不仅凸显了公民参与公投投票的重要性，也有助于保护和弘扬民族传统与文化价值观。当地居民身着精美的民族盛装步入投票站，在投下选票后通过照片和短视频在社交平台上进行分享。参与者们通过这种方式，既表达了对民族文化的尊崇，也展现了鲜明的公民立场。

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值得关注的是，宪法公投日恰逢曼格斯套地区隆重庆祝的传统节日——阿玛勒节。按照传统，人们在这一天会互致问候、走亲访友并送上美好祝愿。因此，不少居民选择身着节日盛装来到投票站，相互祝贺节日，现场氛围既热烈又充满团结与尊重。

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舆论普遍认为，此类倡议有助于增强公民的责任感与社会凝聚力，激发民众参与国家政治生活的热情。尤其是广大青少年积极投身其中，充分展现出他们对民族传统的尊重以及对国家未来的责任感。

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目前，全州居民仍在踊跃参与这一挑战，他们身着华丽的民族服装出现在各个投票站，在完成投票的同时，持续在社交网络上分享精彩瞬间。

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【编译：阿遥】