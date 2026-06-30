哈萨克斯坦居民过去12个月养老投资收益超2.8万亿坚戈

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家银行表示，在国家银行和私人投资组合管理人管理养老资产的投资运作下，截至2026年5月的过去12个月，居民养老账户投资收益超过2.8万亿坚戈。

国家银行发布消息称，2025年6月至2026年5月期间，由强制性养老缴费、强制性职业养老缴费和自愿性养老缴费形成的养老资产实现投资收益约2.71万亿坚戈，投资收益率为11.46%。

截至2026年6月1日，由雇主强制性养老缴费形成的养老资产在过去12个月实现投资收益1152.9亿坚戈，投资收益率为17.12%。

国家银行指出，养老资产在个别短期内的收益率并不能反映长期投资管理成效。投资收益水平会受到金融工具市场价格、汇率及其他市场因素波动的影响，因此应以长期表现作为客观评价依据。

数据显示，自1998年哈萨克斯坦建立积累制养老体系以来，截至2026年6月1日，养老资产累计投资收益率达到1095.39%，同期累计通胀率为986.70%。

截至2026年6月1日，自2014年4月1日养老资产统一归集至统一养老基金以来，国家银行累计实现净投资收益10.94万亿坚戈，占养老储蓄总额（含已支付养老金）的41.2%，体现了投资收益在养老储蓄中的重要作用。

此外，养老储户可根据监管要求，将部分养老资产委托符合条件的私人投资组合管理人管理。其中，强制性养老缴费形成的养老储蓄最多可转移50%，自愿性养老缴费形成的养老储蓄最多可全部转移。

目前，私人投资组合管理机构提供三类投资组合供储户选择：