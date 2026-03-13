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    11:51, 13 三月 2026 | GMT +5

    阿斯塔纳市民谈全民公投：每一张选票都关系国家未来

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦正处于重大政治变革前夜。即将举行的全民公投，被视为决定国家未来发展方向的重要一步。哈通社记者走上街头，就这一政治事件的看法和态度采访了首都阿斯塔纳的部分市民。

    阿斯塔纳市民谈全民公投：每一张选票都关系国家未来
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    采访结果显示，绝大多数受访者认为，参加公投是每一位哈萨克斯坦公民应尽的责任。在不少人看来，在这样的重要时刻保持沉默，某种程度上等同于对国家未来漠不关心。

    其中，首都青年群体对公投表现出较强的责任意识。22岁的阿斯塔纳居民达尼亚勒·哈帕斯表示，每一张选票都十分重要。

    —每一位哈萨克斯坦人的选票都有其分量，因为它关系到我们的未来。我个人从未错过任何一次选举，这一次我也一定会行使自己的投票权，-他说。

    这一观点得到了法律专业学生阿布德勒汗·努尔道列特的认同。他认为，政治素养与社会参与度是国家发展的重要标志。

    —如果每一位公民都能贡献自己的力量，并持续关注国家事务，这将有助于巩固国家发展的基础。对我而言，这一步尤为重要，因为我的专业与法律领域密切相关。因此，我一定会参加投票，-他强调。

    其他接受采访的市民也纷纷表达了对国家发生积极变革的期待。他们呼吁广大民众在这一重要历史时刻不要置身事外，以实际行动展现团结精神和积极参与的态度。

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 政治 首都 宪法 全民公投 宪法改革
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
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