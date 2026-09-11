哈土加强移民安全合作 签署人员重新接收协议

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦内务部消息，哈萨克斯坦与土耳其签署人员重新接收协议，明确对无合法依据在对方国家境内停留人员的遣返和接收程序。

该协议是在哈萨克斯坦内务部长叶尔詹·萨德诺夫与土耳其内务部长穆斯塔法·奇夫特奇在阿斯塔纳举行会谈后签署的。

此次会谈在突厥国家组织成员国内务部长会议期间举行。双方表示，新协议将进一步完善两国在移民领域合作的法律基础，并规范对不具备合法居留条件人员的重新接收程序。

会谈期间，双方还就进一步加强执法部门合作交换意见，重点讨论打击跨国犯罪和网络犯罪、人员追捕、移民安全、专业人才培训以及有关部门直接协作等议题。

萨德诺夫表示，哈萨克斯坦与土耳其保持兄弟般友好关系，两国之间拥有高度互信。此次签署协议，是双方进一步加强务实合作的又一具体举措。

双方内务部长还商定，将继续加强相关部门之间的直接联系，交流工作经验，并在当前重点安全议题上深化联合行动。

此前，哈萨克斯坦已与多个国家签署类似协议。2026年3月，哈萨克斯坦批准了与奥地利签署的人员重新接收协议。根据协议，双方可接收本国公民，并在特定条件下接收非法滞留的第三国公民和无国籍人员。

此外，哈萨克斯坦与法国此前也就重新接收违反居留规定人员达成协议，为双方依法遣返和接收相关人员建立了双边合作法律基础。