（哈萨克国际通讯社讯）提升民众生活质量、完善社会保障体系、推动教育与医疗资源均衡发展、加大对青年和科技创新的投入，是哈萨克斯坦当前国家发展战略的重要组成部分。在《人工智能时代的哈萨克斯坦：通过深度数字化转型应对时代挑战》国情咨文中，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统将改善民生福祉、保障优质公共服务供给以及支持乡村全面发展列为国家政策的重点方向。

近年来，哈萨克斯坦政府围绕社会保障、医疗卫生、教育科技、文化旅游和体育事业等领域持续推进改革，通过制度创新和数字化转型，不断提升国家社会治理现代化水平。

社会保障体系持续完善 民生福祉不断提升

社会保障始终是政府工作的重点领域。自2026年1月1日起，哈萨克斯坦将统一养老金及各类养老金待遇提高10%，以抵御通货膨胀对老年群体收入的影响。为此，国家预算拨款约4.9万亿坚戈，惠及约260万名退休人员。目前，全国最低综合养老金提高至10.5万坚戈，最高达到23.8万坚戈，平均养老金水平为19.8万坚戈。

与此同时，国家统一养老金基金累计资产已达到25.7万亿坚戈，覆盖全国约69%的就业人口。

在支持老年群体的同时，政府持续加大对家庭和儿童的保障力度。2026年以来，所有面向有子女家庭的国家社会补助金统一提高10%。国家预算为此安排9740亿坚戈，同比增长19.1%。截至6月1日，全国约130万人领取相关补助。

数据显示，今年已有14.98万名新生儿获得总额296亿坚戈的一次性生育补贴；13.12万名非就业父母领取总额210亿坚戈的1.5岁以下儿童抚育补贴；24.87万名荣誉母亲获得439亿坚戈国家补助；63.6万个多子女家庭累计获得3033亿坚戈支持。过去一年，全国多子女家庭数量增加约2.09万个。

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社会保险体系也在持续完善。2026年以来，通过国家社会保险基金累计向89.63万人发放3327亿坚戈社会保险金。其中，9.27万人获得劳动能力丧失补贴，6.6万个家庭获得丧失主要经济来源补助，23.65万人领取失业保险金，7.01万名女性领取生育补助，43.1万人领取育儿补贴。

针对低收入群体，今年已有19.64万人获得总额170亿坚戈的定向社会救助。此外，领取社会救助家庭中约6.1万名学龄前儿童还获得额外月度补贴。

面向残障人士的支持力度也在不断加大。目前，全国约54.5万名残障人士补助标准提高10%，平均补助金额达到8.7万坚戈。与此同时，全国无障碍基础设施建设持续推进，符合残障人士需求的公共设施已接近3万个，占年度计划的70%。12个地区正在建设新的康复中心，10座城市已开设自闭症儿童日间照护中心。

就业规模持续扩大 数字化社会服务体系加速形成

就业是改善民生的重要保障。目前，哈萨克斯坦最低工资标准为8.5万坚戈，全国失业率保持在4.6%左右，就业人口达到970万人。

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截至今年7月，全国已有24.96万人实现就业。其中，6.99万人获得长期稳定工作岗位，6.98万人参与积极就业扶持项目。“每万人创造100个就业岗位”计划已吸纳5.57万人就业，投资项目新增就业岗位约5000个。

此外，18.23万人接受职业指导、在线培训以及“创业起点”（Bastau Business）培训课程。针对14岁以上学生推出的“我的暑假”项目已在Enbek.kz平台上线。全国3300个投资项目总投资额达103.4万亿坚戈，预计创造42.66万个就业岗位，目前均纳入“创新项目导航平台”统一管理。

数字化转型正在成为社会治理的重要支撑。目前，Smart Data Ukimet分析系统已整合全国620万个家庭数据。全国已建立158个家庭支持中心，通过Family Service Management数字平台累计处理超过3万份申请，为2.5万个家庭提供法律和心理援助，并对5000个家庭开展长期跟踪服务。

推进乡村医疗建设 打造现代医疗卫生体系

医疗卫生领域改革重点聚焦提升基层医疗服务能力。

截至目前，全国已建成655个基层医疗卫生机构，包括乡村门诊和助产护理站等设施，另有12家医疗机构完成全面升级改造。乡村居民无需前往州府城市，即可享受到多学科专业医疗服务。

在医疗人才保障方面，乡村医生短缺问题同比下降13.8%，中级医护人员短缺下降1%。529名与乡村医疗机构签订至少五年服务协议的紧缺专业医生获得每人850万坚戈一次性补贴。

与此同时，医学教育体系不断扩容，新增6个本科医学专业和14个儿科住院医师培养方向。

为保障医务人员安全，哈萨克斯坦已出台相关法律，对针对医生和急救人员实施暴力行为追究刑事责任。目前，全国152家医院设立24小时警务值班点，阿斯塔纳和阿拉木图的急救团队已配备执法记录仪，医疗纠纷事件减少约90%。

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推动医药产业自主发展 加快医疗数字化转型

2026年，全国药品采购预算达到5841亿坚戈。通过与本土企业谈判，66种国产药品价格下调，为国家节省103亿坚戈财政支出。

目前，全国共有209家本土医药生产企业，其中43家可生产成品药。今年第一季度，哈萨克斯坦医药产业总产值达到708亿坚戈，同比增长46%。

此外，政府已与31家本土企业签署83份最长10年的长期采购协议，并与美国、瑞士和英国大型国际药企签署合作协议，以提升高端原创药品供应能力。

为实现到2029年国产药品占国内市场50%的目标，政府还签署了总额3913亿坚戈的6项大型投资协议，用于生产474种新药。

医疗数字化建设也取得积极进展。全国23套医疗信息系统正逐步整合至统一的E-Densaulyq平台，覆盖全国95%医疗机构的1.5PB医疗数据仓库即将投入使用。从今年7月起，医疗服务资金拨付将完全依据经核验的数据进行，有助于杜绝虚报和违规行为。

教育改革持续深化 人才培养体系不断完善

教育领域是国家长期发展的核心投入方向。

2026年以来，全国新增学前教育学位1.49万个，开设6400多个家长咨询服务点。已有5900所幼儿园纳入学前教育券制度管理，累计发放超过100万张教育券，幼儿园排队人数减少一半。

过去两年，全国共新建419所学校，可提供60.9万个学位。其中，“未来学校”项目已建成217所现代化学校。目前，还有101所学校正在建设中。

全国已有350万名儿童参与课外教育，占学生总数的90%，其中220万人免费参加兴趣班和体育社团。全国正在建设100个新的青少年活动场馆，包括38座学生宫和62所艺术学校。

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高等教育和科研实力不断提升

2026年，全国共提供9.32万个高等教育奖学金名额，其中本科生奖学金7.7万个。相比2020年，本科奖学金金额翻了一番，达到每月52372坚戈。

近年来，全国新建30栋学生宿舍，可提供1万个床位，学生住宿缺口减少83.6%。目前，全国共有32所外国高校在哈开展教学合作，拥有约1.2万名学生和1500名教师，其中包括500名外国教授。

在人工智能领域，全国30所高校已开设42个相关培养项目，“AI-Sana”计划累计覆盖69.72万名学生。

科研创新方面，《科学与技术政策法》的实施以及矿产资源开发企业研发投入机制的建立，有效推动科技成果转化。全国科研领域私人投资已达282亿坚戈，企业联合科研项目占比提高至31%。

为支持青年科研人才，政府已设立50项国家科研奖、50项奖学金、1000项“青年科学家”科研基金以及250个海外研修名额。760名青年科学家的住房问题已得到解决。

文化创意产业快速发展 青年政策持续发力

目前，全国20个地区均已建成创意产业中心，相关行业共有4.64万家企业，从业人员达到15.67万人。哈萨克斯坦在世界知识产权组织创意产业排名和电影产业排名均有所提升。

政府计划到2029年，将创意产业占国内生产总值的比重提高至2%，出口额达到1.15亿美元，从业人员增至18万人。

在青年支持方面，通过“瑙鲁兹”“奥套”和“瑙鲁兹劳动者”等住房计划，已有14635名青年获得优惠住房贷款支持。

旅游业成为新的经济增长点

旅游业已成为推动经济增长的重要力量。

目前，哈萨克斯坦累计接待外国游客1570万人次，其中1110万人在哈停留超过一天。国内游客数量同比增长10%，达到860万人次。旅游业投资增长32.6%，达到1.256万亿坚戈。

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全国已对84个国家实行免签政策，对102个国家提供电子签证服务。哈萨克斯坦与30个国家开通国际航线，每周执行812个国际航班。

此外，肯德尔利、斋桑和卡通卡拉盖的新机场正在建设，阿尔卡雷克机场正在恢复运营，阿拉木图、乌尔扎尔、奇姆肯特市和巴甫洛达尔机场也在进行升级改造。

全民健身水平不断提升 体育事业成果丰硕

目前，全国44.5%的居民经常参加体育锻炼，34.6%的儿童和青少年定期参与体育活动。超过22.8万名4至17岁儿童免费参加体育培训项目。

全国共有26518个体育设施投入使用，今年已新增34个体育场馆，其中21个位于乡村地区。

在国际赛事中，哈萨克斯坦体育代表团取得了一系列突破性成绩，包括首次夺得冬奥会花样滑冰项目金牌，以及在冬季残奥会、网球、国际象棋和射击等项目中取得优异成绩。

今年以来，哈萨克斯坦运动员已在11项世界锦标赛和26项亚洲锦标赛中获得152枚奖牌，其中包括99枚金牌、33枚银牌和20枚铜牌，充分展现了国家体育事业的发展成果。

通过持续推进民生保障、数字化治理、人才培养和产业升级，哈萨克斯坦正加快构建更加完善、更具韧性和更具包容性的社会发展体系，为国家的长期可持续发展夯实基础。