超半数哈萨克斯坦民众使用哈萨克语数字服务

朱玛拜指出，人们在日常生活中向ChatGPT等工具提出的各种问题，使得语言与现实紧密结合。

- 哈萨克语已自由地融入社会生活的各个方面。例如，日常的提问和需求推动了语言与数字技术的适应。未来哈萨克语的发展将在很大程度上取决于我们在使用数字技术过程中如何提出问题。技术的核心在于生成，它会不断处理和扩展我们提供的信息。比如我今天提出10个问题，系统就会基于这10个问题进一步扩展知识。 - 她说。

她同时介绍了“Тіл-Қазына”中心在数字服务中的应用情况。目前，该中心向公众提供12项服务，用户数量超过400万，每年处理超过1200万次请求。

- 这些数据充分说明，公众对哈萨克语数字服务的需求非常旺盛。超过一半的哈萨克斯坦居民在使用我们的服务时选择了哈萨克语。 - 朱玛拜强调。

【编译：达娜】