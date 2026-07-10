通胀持续回落 哈萨克斯坦居民实际收入恢复正增长

（哈萨克国际通讯社讯） 哈萨克斯坦国家经济部根据国家统计局数据对2026年第一季度居民实际货币收入变化情况进行了分析。数据显示，今年第一季度，全国居民实际货币收入在经历连续一年下滑后首次实现正增长。

国家统计局数据显示，2026年第一季度，哈萨克斯坦居民实际货币收入同比增长0.1%，为过去一年以来首次实现正增长。同期，全国居民人均月名义货币收入为252619坚戈，较2025年第一季度增长11.8%。国家经济部表示，通胀水平逐步回落、消费价格趋于稳定，是推动居民实际收入恢复增长的重要因素。

数据显示，自今年年初以来，全国年度通胀率持续放缓，6月份已降至10.3%。

工资性收入仍是居民收入的主要来源，占居民全部货币收入的约三分之二。不过，不同行业的薪资增长水平存在明显差异。

2026年第一季度，全国平均月名义工资同比增长9.1%，实际工资指数为97.7%。

分行业来看，农业工资增幅最高，平均月工资同比增长20.3%，实际增长7.7%；金融和保险业增长18.1%，实际增长5.7%；制造业增长14%，实际增长2.1%；交通运输和仓储业增长12.9%，实际增长1.1%。

国家经济部指出，上述数据表明，特别是在非石油经济领域，工资水平继续保持较快增长，有助于推动生产发展、提高劳动生产率、创造更多高质量就业岗位，并不断拓宽居民增收空间。

国家经济部表示，持续提高居民实际收入仍是政府经济政策的重要目标。为此，政府正在实施居民收入增长综合计划，通过逐步提高最低工资标准、创造高质量就业岗位、提升劳动生产率、支持创业以及发展高附加值产业等一系列措施，推动劳动报酬持续增长。

根据政府、哈萨克斯坦国家银行和哈萨克斯坦金融市场监管和发展署联合制定的《2026—2028年联合行动计划》，在通胀压力持续缓解的基础上，政府计划将居民实际收入年均增长目标保持在2%至3%以上，以进一步提升民众生活水平。