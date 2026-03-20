民族体育日：传承游牧文明 焕发民族精神新气活力

民族传统体育不仅是竞技比赛，更是彰显民族身份、世界观及精神价值的重要载体。围绕哈萨克斯坦民族体育的发展意义、工作现状及未来规划，记者专访了“民族与马术运动中心”群众体育活动组织部负责人萨穆拉特·阿布德拉赫曼诺夫。

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记者：在我国发展民族体育具有怎样的重要意义？

阿布德拉赫曼诺夫：发展民族体育在国家战略层面具有重要意义，主要体现在以下几个方面：

首先，民族体育项目是民族历史文化遗产的重要组成部分。叼羊、赛马、哈萨克式摔跤、阿斯克等传统竞技项目，均在数百年的游牧生活中逐步形成，与民族生活方式紧密相连。因此，复兴和发展这些项目，是保护民族价值观并实现代际传承的重要途径。

其次，民族体育有助于培养青少年的爱国主义精神。通过参与传统体育，年轻一代能够更好地理解和尊重民族历史与文化，从而增强认同感。

第三，民族体育在提升全民健康水平方面发挥着重要作用。通过推广群众性体育运动，有助于普及健康生活方式，提升社会整体身体活动水平，这是巩固国民健康的重要基础。

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第四，民族体育的发展有助于提升国家国际形象。目前，哈萨克民族体育正逐步走向世界舞台，吸引越来越多外国运动员参与，这有助于向国际社会展示哈萨克斯坦独特的文化风貌。此外，民族体育对旅游业也具有带动作用，大型赛事和文化节能够吸引外国游客，为国家经济发展作出贡献。

简而言之，发展民族体育不仅是完善体育事业的重要内容，也是提振民族精神、保护文化遗产、培养青年一代和提升国际影响力的重要任务。

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记者：目前在推动民族体育发展方面采取了哪些措施？有哪些未来计划？

阿布德拉赫曼诺夫：目前，我们正在系统推进相关工作：

第一，国家高度重视体育基础设施建设。近年来，多项体育设施相继投入使用。例如，2023年奇姆肯特市启用了新赛马场；今年3月21日，突厥斯坦市也将有一批新设施投入运营，这将进一步提升民众参与民族体育的便利性。

第二，持续举办各类民族体育赛事。全国每年举办数百场相关活动，其中哈萨克摔跤、阿斯克、叼羊和传统射箭等项目是重点方向。

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第三，注重人才培养。我们正推进教练员培训、资质认定，并不断提升其社会认可度。

关于未来计划，我们将重点推动民族体育走向国际，通过举办国际赛事吸引海外选手参与。同时，发展农村地区民族体育也是优先方向，将通过建设专用场地、组织赛事等方式，吸引更多农村青年参与体育活动。此外，全力备战今年8月30日至9月6日在吉尔吉斯斯坦举行的第六届世界游牧民族运动会，也是当前的重要任务之一。

记者：目前哈萨克斯坦参与民族体育的人数规模如何？

阿布德拉赫曼诺夫：哈萨克斯坦民众对民族体育的参与热情持续高涨。最新统计显示，全国共有640,674人长期参与民族体育项目。

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具体来看，九宫棋（哈萨克语称托格孜库玛拉克）参与人数为203,023人，哈萨克式摔跤157,475人，阿斯克（掷髀石）107,070人，叼羊90,132人。此外，赛马、马上角力、传统射箭、马背叼银、骑射以及驯鹰狩猎等项目也在不断发展。

记者：“民族体育日”期间将举办哪些具体赛事？

阿布德拉赫曼诺夫：节日期间，全国各地将组织丰富多样的活动。

在首都阿斯塔纳，作为“纳乌鲁兹-2026”庆祝活动的一部分，“大草原运动会”将于3月20日拉开帷幕。届时将举行民族体育家庭接力赛，各机构均将派出家庭代表参赛。此外，还将举办阿斯克、五髀石、传统射箭及九宫棋等项目的专项比赛。

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【编译：阿遥】