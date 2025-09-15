传统民族体育项目：何时能走进奥运赛场？

哈萨克斯坦旅游和体育部体育与体能训练委员会新闻发言人梅热姆哈兹·萨帕尔哈利耶夫在接受丝绸之路电视频道《Бүгін LIVE》节目采访时表示，从今年起，民族体育被正式列为优先发展项目。

—从明年开始，民族体育项目将获得独立预算，并设立专门训练营。同时，将得到科研和医疗方面的支持。根据新法律，运动员的奖金和社会保障也将重新确认。过去，民族体育主要依靠协会推动发展，现在每个项目都将成立独立联合会，能够自主管理预算。此外，一所新的民族体育教练培训大学正在建设中，旨在培养专业教练和管理人才。-他说。

他指出，大多数从事民族体育的人生活在农村地区。

—目前，全国有800多万人参与体育运动，其中约70万人选择传统民族体育项目。全国有约1500名教练员，其中1000多人在农村工作。-他说。

谈及民族体育进入奥运会的可能性时，他解释道：

—若要将民族体育项目纳入奥运会，首先必须获得国际奥委会批准。该项目还需在国际上广泛开展，并具备群众基础。这不是一蹴而就的事情，而是一个需要多年持续努力的系统过程。关键一步是进入亚运会。如果这些项目能在国际上引起兴趣，我们愿意给予支持。-他说。

萨帕尔哈利耶夫还点出了几项最具潜力的运动。

—在智力类项目中，九宫棋（托格兹库玛拉克）潜力最大；在格斗类项目中，哈萨克式摔跤最具希望；此外，马术项目也备受关注。-他补充道。

【编译：阿遥】