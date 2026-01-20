保护民族历史文化遗产是国家意识形态独立与未来发展的根本

总统指出，哈萨克斯坦拥有众多具有深刻认知与教育意义的史迹与珍贵文物。其中，堪称艺术瑰宝的纯木结构建造的扎尔肯特清真寺和阿拉木图的升天大教堂两座建筑，生动体现了“多样性中的统一”原则，成为民族团结与和谐的象征。

托卡耶夫特别提到卡拉套山脉的岩画群，其历史可追溯至四千年前，充分证明哈萨克本土文明根基深厚。近年来，科学家在克孜勒奥尔达地区的萨乌斯坎迪克和突厥斯坦地区的阿尔帕河谷发现了总计约1.7万幅岩画。他认为，这些珍贵遗产以及民族传统完全有资格列入联合国教科文组织世界遗产名录，并指示相关部委立即启动申报与保护工作。

总统强调，阿拜思想应成为民族身份与精神核心的根本支柱，其哲理历久弥新。现行的“诚实公民”理念与阿拜“完人”思想高度契合。

“应将阿拜《箴言录》列入联合国教科文组织“世界记忆”名录。同时，阿尔-法拉比与亚萨维的学说同样是民族精神支柱，不能仅在周年纪念时才被提及，而应通过定期举办高水平学术会议、系统宣传其遗产来加以弘扬。人文科研机构需承担起这一责任，将伟大思想家的学说作为民族哲学与精神支柱加以深入研究与传播。”他说。

托卡耶夫重申，保护与传承民族无价宝藏是国家最重要任务之一。他赞赏部分国家库鲁尔泰成员提出的倡议：大力发展哲学、社会学、政治学等学科，编纂多卷本社会政治思想文集，并通过在线平台向全社会开放科研成果。

总统宣布，近期将在阿斯塔纳和阿拉木图启动总统图书馆建设，这些设施不应仅是书籍收藏地，而应成为全面展示哈萨克斯坦历史、文化与文明的中心。

“在数字技术与人工智能迅猛发展的时代，民族身份认同尤为关键。只有将本土历史文化数字化并融入全球数字文明的国家，才能真正守护民族本色。”托卡耶夫说。

他明确支持建立“国家数字遗产”基金的倡议，这一举措将在数字化与人工智能主题年框架下推进，有助于系统保存、深入研究与广泛传播历史档案、博物馆藏品与艺术作品。

托卡耶夫回顾近年在历史研究与弘扬方面的重大进展：今年春季将完成关于术赤汗的纪录片拍摄，该多集影片将在国际知名平台首映，有力提升金帐汗国品牌国际影响力；5月将在阿拉木图举办金帐汗国历史国际学术研讨会，邀请全球知名学者参与；9月将与俄罗斯及其他国家同行共同举办“大阿尔泰——突厥人祖地”国际会议；年底前将完成七卷本《哈萨克斯坦学术史》编纂工作，这一巨著将成为加强国家认同与民族历史完整意识的重要贡献，并恰逢国家独立35周年，具有特殊象征意义。

总统最后强调：“了解过去、自信展望未来，是国家持续进步与培育积极爱国主义的根本保障。”

值得一提的是，第五届国家库鲁尔泰大会20日在克孜勒奥尔达举行，会议继续围绕政治现代化、文化自信、区域均衡发展与生态保护等重大议题展开深入讨论，为哈萨克斯坦新时代发展注入强大精神动力。

【编译：木合塔尔·木拉提】