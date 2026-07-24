哈萨克斯坦居民回收废弃物累计获得近35亿坚戈奖励

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦居民通过数字平台EcoQolday回收废弃物，累计已获得近34.63亿坚戈奖励。自该平台上线以来，已有超过13.1万吨可回收资源进入再利用环节。

自2024年起，哈萨克斯坦正式启用数字平台及移动应用程序EcoQolday。该平台连接居民、企业与废弃物收集及再生利用企业，用户可通过应用提交玻璃、纸张、纸板、塑料包装等可回收废弃物回收申请，获取回收企业报价，将废弃物交由专业机构处理，并获得相应报酬。

哈萨克斯坦生态和自然资源部数据显示，截至2026年7月10日，共有99家企业与平台签订合作协议，其中66家从事废弃物收集，20家从事再生利用，另有13家具备收集、分类和再利用全流程服务能力。此外，平台已收到631份个人用户申请和456份企业用户申请。

平台运行以来，共回收各类废弃物13.104万吨。其中，纸类占比最高，达9.205万吨；此外，还包括玻璃2.886万吨、废旧轮胎8740吨、塑料1320吨，以及复合材料废弃物70吨。

截至目前，平台累计向参与者发放奖励资金34.629亿坚戈。

生态和自然资源部表示，目前平台注册用户数量及废弃物回收量最高的地区主要集中在哈萨克斯坦南部。

此前，哈萨克斯坦生态和自然资源部副部长卓马尔特·阿利耶夫曾表示，任何居民均可注册使用该平台。

他说，居民只要收集塑料、废纸、废金属等日常生活中产生的可回收废弃物，即可交售并获得相应补贴。