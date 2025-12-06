哈萨克民族菜肴亮相杜尚别慈善集市

活动每年都深受杜尚别市民和来访者欢迎，各国通过独具特色的展台展示文化传统，让参观者在一处场地便能了解不同国家的生活方式，品尝各国菜肴，感受多民族文化的独特魅力。

哈萨克斯坦展台成为现场最受关注的区域之一，吸引了大量来宾驻足。展台不仅展示了民族舞蹈与歌曲，还为客人提供了多种传统美食，包括手抓肉、包尔萨克、恰克恰克、干奶酪、奶疙瘩等。哈萨克斯坦驻塔外交人员家属承担了全部餐品准备工作，她们以精湛的厨艺与巧思向来宾展现了哈萨克传统饮食文化，并向客人介绍美食做法和民族习俗。

Фото: Мадибек Джанибеков \ Kazinform

来自哈萨克斯坦的古丽米拉·多斯别科娃在接受采访时表示：

“我们在塔吉克斯坦从事国际组织相关工作已有数年，自然也十分思念祖国。今天有机会通过本次活动感受来自家乡的温度，我非常高兴能够参与其中，在使馆的组织下，我们展示了手工艺品、纪念品以及传统菜肴。在这里，我们不仅能品尝各国美食，还能结识来自世界各地的人们，了解他们的文化和传统。”

Фото: Kazinform

活动最后，评审团向哈萨克斯坦使馆颁发了“积极参与节日活动”荣誉证书，以表彰其在展现国家文化特色方面的出色表现。

作为凝聚多国文化与传统的平台，本次慈善集市所筹得的全部资金将捐入援助基金，用于帮助有需要的群体。

【编译：达娜】