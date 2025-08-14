哈萨克斯坦劳务移民现状：收入、挑战与政策博弈

他们的收入真的更高吗？这种现象对哈萨克斯坦经济究竟是利是弊？哈通社分析员对此进行了深入探讨。

首先看数据。哈萨克斯坦劳动和社会保障部数据显示，截至2025年3月1日，在海外工作的哈萨克斯坦公民约为14万人。

而国际移民组织去年根据外部评估与官方数据推算，这一数字约为19.4万人，相当于科克舍套市的整个人口规模。

四年多的异乡生活

来自突厥斯坦州的阿迪勒汗·苏丹已在韩国工作四年多。尽管他在国内高校完成了“初级军事筹备”专业的学业并获得文凭，但因种种原因，始终未能找到合适的工作。

—我22岁时决定来韩国。这里每天的最低收入是4万坚戈，如果懂语言、会操作机器，薪水还会更高。正是因为来到韩国，我才能改善留在国内家人的生活。-他说。

他坦言，一些哈萨克斯坦人在韩国属于非法务工，因此当地不时会有针对移民的突击检查。他本人多次侥幸躲过，有一次在他外出时，弟弟却被抓并遣返回国。

—有时会觉得心酸，比如斯里兰卡、柬埔寨的公民能在韩国合法工作，遇到不公还能向雇主申诉，而我们没有这样的机会。我们每天都提心吊胆，担心被查。如果向雇主提出异议，他们可能会扣工资甚至解雇。大多数人是为了家人来的，只能忍气吞声。非法滞留对我们来说并不容易，我们希望政府能与韩国达成协议，推行工作签证。-阿迪勒汗说。

尽管如此，他表示从不后悔来韩国，并计划一年后回到哈萨克斯坦。

劳务签证谈判的进展

2024年底，哈萨克斯坦劳动部表示，正在推动与韩国签署协议，将哈公民纳入韩国就业许可制度（EPS）。文件已起草完毕并送交韩方，原本预计在当年底获批，但最终未能签署。

今年4月，又一份草案提交韩方。事实上，两国早在2023年就开始就此事及建立准备中心展开谈判，至今已持续两年多。

2025年6月12日，哈萨克斯坦和韩国主管部门签署了《谅解备忘录》，确认哈方加入EPS系统的意愿，但正式协议仍待批准。

8月8日，哈萨克斯坦劳动和社会保障部第一副部长阿斯卡尔别克·叶尔塔耶夫会见韩国驻哈特命全权大使，讨论将哈萨克斯坦纳入韩国外国人工作许可系统的下一步措施。该文件的最终批准仍取决于韩方决定，而哈方多年来一直在为此努力。

“Z世代”的游牧倾向

经济学家别克努尔·黑斯阔夫指出，这一现象在经济层面意义重大。每个公民，尤其是年轻人，都是国家宝贵的劳动力资源。受过高等教育的年轻人出国并非好趋势，但目前缺乏关于他们具体比例的统计数据。

——为什么国家要通过“博拉沙克”项目送年轻人出国留学？因为经济需要有知识的人才。如今，很多人受薪资吸引而出国。此外，“Z世代”有着更强的游牧倾向，不愿长时间待在一个地方。他们想看看世界，有些人即便收入不高，只要能维持生活，也宁愿留在美国。-他说。

黑斯阔夫认为，哈萨克斯坦劳务输出以体力劳动为主，这类劳动力在国内外市场都容易替代。关键是要留住懂多种语言、精通经济和IT等领域的高端人才。

—我们不能限制年轻人，如果他们有机会，会去任何认为合适的国家。但也有受过良好教育的年轻人选择回国，因为哈萨克斯坦经济在发展，新岗位不断出现。国家的目标是将国内生产总值翻一番，若经济持续增长，各行各业都将需要专业人才。-他说。

他补充道，如果提高薪资并完善基础设施，有知识的年轻人就不会轻易出国。虽然没有精确数据，但出国留学的年轻人比例估计不超过10%至15%。

目前，阿斯塔纳国际金融中心及各类IT中心相继成立，为年轻人提供了新机遇。如果继续推进类似举措，就有可能像阿联酋一样吸引全球的优秀人才和投资者。

黑斯阔夫最后强调，如今全球年轻人普遍倾向于游牧式生活，从美国到法国，从英国到印度，跨国工作与学习已成常态。

