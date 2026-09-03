哈萨克斯坦居民小额贷款余额达1.4万亿坚戈

据哈萨克斯坦金融市场监管和发展署消息，截至7月1日，从事微型金融业务机构的资产总额达到3.5万亿坚戈，第二季度增长0.2%，较年初下降0.1%。资产增长主要来自典当机构，其资产主要由小额贷款抵押物构成。

从资产结构来看，微型金融机构资产规模为1.7万亿坚戈，占比49.4%；信贷合作社资产为1.1万亿坚戈，占31.7%；典当机构资产为7000亿坚戈，占18.9%。

第二季度，微型金融领域整体贷款组合下降0.6%，至3.1万亿坚戈，但较年初仍增长0.8%。下降主要与典当机构小额贷款发放规模减少有关。

从贷款结构看，面向企业主体发放的小额贷款占54.7%，居民小额贷款占45.3%。

第二季度，企业小额贷款余额下降1%，至1.7万亿坚戈，主要原因是信贷合作社此前发放的季节性贷款陆续偿还。

截至7月1日，居民贷款余额为1.4万亿坚戈，第二季度下降0.2%，主要受典当机构消费类小额贷款减少影响。

资产质量方面，截至7月1日，微型金融机构贷款组合中逾期超过90天的不良贷款（NPL90+）占比为3.9%，低于2025年同期的4.9%。

其中，个人贷款组合中的NPL90+占比为5.1%，较2025年同期的7.4%明显下降。

第二季度，微型金融机构负债总额增长0.2%，至2.3万亿坚戈。其中，借入资金占整体负债的61.5%，规模约为1.4万亿坚戈。

截至7月1日，微型金融机构自有资本达到1.3万亿坚戈，第二季度增长0.2%，主要得益于未分配净利润增加；较年初增长0.6%。