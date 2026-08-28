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    哈萨克斯坦居民银行存款规模创纪录 达30.5万亿坚戈

    （哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦居民银行存款规模今年创下新高，达到30.5万亿坚戈。仅一个月内，居民存款就增加了4000亿坚戈。

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    Фото: pixabay.com

    与此同时，法人实体银行存款规模达到21.1万亿坚戈，较上月增加6000亿坚戈。

    根据哈萨克斯坦国家银行数据，居民存款主要集中在国内几家大型银行。

    其中，哈萨克斯坦人民银行（Halyk Bank）居民存款规模最大，达到8.1万亿坚戈；Kaspi Bank以7.8万亿坚戈位居其后。

    此外，中央信贷银行（Bank CenterCredit）居民存款规模为3.7万亿坚戈，住房储蓄银行（Otbasy Bank）为3.4万亿坚戈。

    在其他银行中，ForteBank居民存款约1.5万亿坚戈，欧亚银行（Eurasian Bank）约1.1万亿坚戈，Freedom Bank Kazakhstan超过1万亿坚戈。

    Bank RBK居民存款规模为8650亿坚戈，Bereke Bank为8630亿坚戈，Alatau City Bank为7270亿坚戈。Home Credit Bank和Altyn Bank分别为6330亿坚戈和3580亿坚戈。

    其他规模较小的银行也吸纳了一定数量的居民存款，但在整个银行体系中的占比较低。

    值得注意的是，自上月起，哈萨克斯坦部分银行已开始逐步下调存款利率。

    统计 哈萨克斯坦 经济 金融
    达娜 努尔巴克提
    达娜 努尔巴克提
    编译