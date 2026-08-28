哈萨克斯坦居民银行存款规模创纪录 达30.5万亿坚戈

与此同时，法人实体银行存款规模达到21.1万亿坚戈，较上月增加6000亿坚戈。

根据哈萨克斯坦国家银行数据，居民存款主要集中在国内几家大型银行。

其中，哈萨克斯坦人民银行（Halyk Bank）居民存款规模最大，达到8.1万亿坚戈；Kaspi Bank以7.8万亿坚戈位居其后。

此外，中央信贷银行（Bank CenterCredit）居民存款规模为3.7万亿坚戈，住房储蓄银行（Otbasy Bank）为3.4万亿坚戈。

在其他银行中，ForteBank居民存款约1.5万亿坚戈，欧亚银行（Eurasian Bank）约1.1万亿坚戈，Freedom Bank Kazakhstan超过1万亿坚戈。

Bank RBK居民存款规模为8650亿坚戈，Bereke Bank为8630亿坚戈，Alatau City Bank为7270亿坚戈。Home Credit Bank和Altyn Bank分别为6330亿坚戈和3580亿坚戈。

其他规模较小的银行也吸纳了一定数量的居民存款，但在整个银行体系中的占比较低。

值得注意的是，自上月起，哈萨克斯坦部分银行已开始逐步下调存款利率。