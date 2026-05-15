哈萨克斯坦拟调整难民旅行证件发放规定

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦内务部提议更新针对难民身份人员的旅行证件发放规则。相关法令草案目前已发布在“公开法律法规”门户网站（Ашық НҚА）上。

据悉，该草案拟对哈萨克斯坦内务部2021年3月5日颁布的第134号令《关于批准国家服务提供规则》进行修订和补充，涉及“旅行证件发放”国家服务相关内容。

此次修订依据的是2026年1月9日通过的《关于就数字化、交通及企业经营问题对部分法律文件进行修订和补充的法律》。同时，新规也将进一步与哈萨克斯坦宪法及现行移民法律体系保持一致。

根据草案内容，针对持有难民身份人员、允许其离开哈萨克斯坦境外的旅行证件办理程序将得到进一步明确和规范。

其中，包括推动国家服务流程适应数字化要求，并更新部分专业术语。例如，现行文件中的“信息化”概念，未来可能统一改为“数字化”表述。

此外，草案还拟进一步细化相关服务程序，使其更加符合现行法律规定。

按照此前2021年内务部相关命令，难民旅行证件一直按照标准程序签发，但其中尚未充分体现近年来数字化改革方向以及后续法律变化。

目前，该草案的公开讨论将持续至2026年6月1日。

【编译：木合塔尔·木拉提】