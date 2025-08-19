哈萨克斯坦居民存款近一半不超过1500万坚戈

根据划分标准，居民坚戈存款分为三个层次：

大众型存款 （1500万坚戈及以下），占比49.6%；

中等规模存款 （1500万至5000万坚戈），占比18.4%；

大型存款（5000万坚戈以上），占比32%。

在今年上半年，大众型存款余额增长3.3%，账户数量增加24%，显示出居民储蓄行为的活跃。

哈萨克斯坦存款担保基金指出，居民近来倾向于选择更具吸引力的储蓄型和定期存款，这类产品在存款期内不可随时支取。今年年初时，它们的占比仅为11.4%，但在半年内增长了1.5倍。

相对而言，可随时支取和补充的活期型存款仍占据较大份额，上半年末占比58.7%。

目前，居民存款中77%以坚戈计价，23%为外币存款。2025年上半年，居民存款总额达到25.4万亿坚戈，比年初增加8440亿坚戈，增幅3.4%。

存款担保基金指出，这一增长反映了几个积极现象：首先，居民希望通过存款保护自身积蓄，因为多数存款产品收益率已超过通胀水平；其次，居民对银行体系的信任度较高，愿意将资金交由银行管理。

在2025年第一季度，非定期存款的市场平均年利率为14.4%，而期限为1至6个月的定期和储蓄存款利率为17.5%。

随着央行提高基准利率，到上半年末，非定期存款利率上升至15%，而定期及储蓄存款（1至6个月）利率则提高至18%。

与此同时，央行的官方数据显示，2025年6月全国年通胀率为11.8%。

【编译：达娜】