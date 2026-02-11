哈萨克斯坦民众持续减少持有卢布 兑换市场净卖出规模扩大

从年度数据看，卢布净销售额呈现明显波动趋势：去年全年净销售额为负3114亿坚戈，2024年为负90亿坚戈，而2023年则为正41亿坚戈。

在地区分布方面，20个地区中有8个地区出现负增长。其中，阿斯塔纳和阿拉木图位居前列，净销售额分别为负2672亿坚戈和负521亿坚戈。

值得注意的是，尽管卢布对坚戈汇率有所走强，但市场兴趣却未同步上升。数据显示，2024年卢布兑坚戈的平均汇率为5.08坚戈，而去年升至6.28坚戈，涨幅达23.6%。自1999年以来，卢布年度平均汇率第二次突破6坚戈关口（此前一次为2022年，平均汇率为6.96坚戈）。

从月度走势看，卢布平均汇率自1月的5.16坚戈升至8月的6.72坚戈，随后在12月回落至6.53坚戈。今年1月底至2月初，卢布汇率为6.56坚戈，2月8日进一步回落至6.43坚戈。

分析认为，卢布汇率的波动与其对美元汇率走势密切相关。数据显示，去年卢布对美元升值超过20%。2026年2月初，美元兑卢布汇率为76至77卢布，创下近三年来最低水平。

【编译：木合塔尔·木拉提】